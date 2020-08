Kubalík a střelec? Ne, už je hotovým playmakerem. Umí všechno | iSport.cz

První hokejová scéna zažila za stovku let řadu ústřelů a blyštivých úletů, které však dotyční nedokázali opakovat, ani se k nim přiblížit. Víkendový počin v podání českého válečníka k nim nepatří. Nepochybuji, že hodnotné bodové sběry čtyřiadvacetiletého útočníka budou následovat, DK8 se za necelý rok v NHL úžasně zabydlel, s aklimatizací po přechodu z Evropy neměl sebemenší problém, postupnými kroky se vyšplhal až k pozici nepostradatelného hráče Chicaga. V rekordně krátkém čase.

Když o Dominiku Kubalíkovi v zámoří začali seriózně uvažovat, všichni viděli jeho precizní střelu s potenciálem dalšího progresu. Ta se líbila. A moc. Jenže skauti ve svých reportech dopisovali i jisté neduhy, které mezi klíčové lidi v elitních klubech zanesli jisté pochybnosti. Zvládne to hlavou? Jsou i ostatní jeho kvality na potřebné úrovni?

V Chicagu nakonec na plzeňského kulometčíka vsadili. A teď se tam všichni plácají po zádech. Najednou před sebou vídají borce, jenž umí všechno. Který v nezvykle krátkém období své zbraně vybrousil o level i dvě patra výš a veškeré nedostatky odstranil stylem, beroucí dech.

Na vizitku „pouhého“ střelce můžete zapomenout, s Kubalíka bez přehánění vyrostl playmaker světové jakosti. Kdo viděl duel s Oilers, opravdu těžko předloží protiargument. Způsob myšlení a provedení akce před finálními gólovými nahrávkami, vlastní nechytatelná rána z první, precizní teč přinášející druhý gól… Vypilované přitom kreativní navázání protihráče na sebe s úmyslem připravení dokonalé pozice pro druhé, uvolnění do gólové šance. To je pouhý výsek dovedností, přinášející první triumf v sérii i doklad toho, že kabina Blackhawks bere plzeňského rodáka dávno za svého. A jako muže pro klíčové chvíle.

Co je milé, nic není hrané, týmové celebrity Kane a Toews jsou z českého granátu unešené, získaly v něm luxusního parťáka do kombinace, chlapíka bez jakýchkoli závadných egoistických choutek. Prostě ho berou jako sobě rovného. Malá číselná vsuvka: když byl Kubalík na ledě, ve hře pět na pět byl poměr střel jeho útoku proti jiným 11:1. Famózní.

SESTŘIH | První utkání Edmonton - Chicago (4:6)

Týmové myšlení je pro Kubalíka absolutní priorita, zákon, nad nějž není. Co je senzační, vychází to z jeho přirozenosti, oddanosti, pokory, smyslu pro poctivost. To vše má zažrané pod kůží a nastavené v hlavě, vystupňované v závislosti na nabírání sebedůvěry. Pro kouče hotový dar.

Mnozí v Kubym vidí nového Mariána Hossu, ikonu minulých let, nesmírně oblíbenou figuru v klubu z větrného města. Není to vůbec palba mimo terč. Slovenský hokejový válečník byl oblíbený a uctívaný i pro svoji skromnost, píli, nedělal problémy. Jen rivalům. Totožná chvála se snáší i k mladému cílevědomému Čechovi. Na ledě démon, zabiják, v soukromí pohodový charakterní kluk, jenž dokáže realizovat to, co my tolik neumíme. Nebo ne vždy. Hledá chyby nejprve u sebe, nikdy nezačíná u druhých.

Můžeme se těšit na další kouzla.

Chicago Blackhawks Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:34. McDavid, 24:13. Draisaitl, 56:07. Neal, 56:38. Nugent-Hopkins Hosté: 05:51. D. Strome, 07:56. J. Toews, 09:17. Saad, 12:57. J. Toews, 26:32. D. Kubalík, 37:35. D. Kubalík Sestavy Domácí: M. Smith (27. Koskinen) – Klefbom, A. Larsson (A), Nurse, Bear, K. Russell, Benning – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Kassian – Ennis, Draisaitl, Yamamoto – Athanasiou, Sheahan, J. Archibald – Neal, Khaira, Chiasson. Hosté: Crawford (M. Subban) – Keith (A), Boqvist, de Haan, C. Murphy, Määttä, Koekkoek – D. Kubalík, J. Toews (C), Saad – A. Nylander, D. Strome, P. Kane (A) – DeBrincat, Dach, Caggiula – Highmore, Kämpf, Carpenter. Rozhodčí St. Laurent, Pochmara – Cherrey, Smith Stadion Rogers Place, Edmonton, AB

Restart NHL: Co se stalo během pauzy a můžeme čekat selhání favoritů?