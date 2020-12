Budějovická revolta pardonem neskončí. Král si nemůže dovolit ohrozit jednání

Když před pár dny vláda zakázala restauratérům prodávat nápoje k okamžité konzumaci mimo její vnitřní prostory, nebyli by to mazaní Češi, aby nepřišli s nápadem, jak vyhlášku obejít. A tak kávu nebo svařák podávali z okénka do dětské tatrovky. Taky do auta. Štamgasti mohli vesele klábosit u oblíbeného podniku.