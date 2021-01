Smoleňák si říká o novou smlouvu. Ale bude to v Hradci?

Vladimír Růžička, Petr Zámorský, Matěj Chalupa a Radek Smoleňák slaví trefu do sítě Pardubic • Michal Beránek (Sport)

Hradečtí hokejisté se radují z gólu do branky Komety • ČTK / Šálek Václav

S patnácti trefami patří do elitní desítky extraligových střelců, v bodování je v TOP 15, ve svém klubu co do produktivity za poslední tři sezony nesnese srovnání s jinými útočníky. Přesto se kolem Radka Smoleňáka víří vzduch a není vyloučené, že od léta bude pracovat na jiné adrese. Na trhu se může objevit horké zboží.