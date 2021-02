Český hokej oficiálně zrušil neprofesionální sezonu. Končí i Tajná liga?

To se domluví rodiče, domluví se trenéři, domluví se celé týmy a za uzavřenými vraty arén po celé republice se potajmu odehrávají zápasy, vynahrazující tíživou a nekonečnou výluku od obvyklého sezonního programu.

Žádná extraliga, ani liga či žákovské turnaje. Ale hokej!

V dnešní době mají takového zápasy příchuť sladkého vítězství. Příchuť výhry nad drsným státním nařízením, které zkrátka platí, platit bude a basta. A že v cizině jedou dál bomby? No a! Pár kilometrů za hranicemi v Polsku máte obsypané stadiony dětmi a rodiči, leckde venku sportovní život zůstává životem. Tady bohužel.

A zdá se, že i tzv. Tajné lize, jak se „projekt“ neoficiálně nazývá, nejspíš odzvonilo. V pondělí vedení Českého hokeje oznámilo, že s konečnou platností ruší sezonu 2020/21 u všech mládežnických kategorií, vyjma Extraligy akademií. Pokud nenastane radikální obrat, vyvoleným svazovým oddílům zazvoní umíráček v příštích dnech.

Co všechno lze v tomto kroku číst?

Jestliže doposud hokejový svaz tiše trpěl utajované mače a skupinové trénování za zavřenými dveřmi, odteď od nich dává ruce pryč. Oficiálně a s razítkem. V případě nachytání „při činu“ si žádný klub či tým nemůže pomoci výmluvou, že hokejový svaz stále ještě nezrušil sezonu a je tedy důvod být fyzicky ve střehu. Ono by to tedy asi stejně nepomohlo, ale aspoň něco.

Do toho hokejový šéf Tomáš Král apeluje na majitele a provozovatelé stadionů, aby ledové plochy pokud možno nerozpouštěli. Co kdyby vysvitlo světlo na konci tunelu…

Že je to celé k vzteku? Máte pravdu. Je. Soutěže stojí od 11. října. Loni kvůli nájezdu koronaviru končily zkraje března, po krátkém podzimním záchvěvu přijde nová sezona zase až na podzim. Dlouhých 18 měsíců s pár mistráky…

Přitom ještě 13. ledna přišla do klubů informace ČSLH o existenci možnosti návratu k oficiálnímu soutěžení. A to i v případě, že by protiepidemický systém (PES) setrvával na stupni č. 5, jenž organizované sportování zakazuje.

Ve hře bylo uvedení pilotní projektu NSA, jehož základním principem mělo být: „Ověření preventivní role pohybové aktivity a získání dat o účinnosti jednotlivých protiepidemických ochranných opatření při pilotním spuštění vybraných soutěží mládežnických věkových kategorií,“ zní v dopise ČSLH klubům.

Nutnou podmínkou byla ochota klubů testovat své hráče a trenéry jednou za pět dnů. Nicméně na náklady pojišťoven. To by asi prošlo.

Co bylo dál nutné splnit? Název, přesnou adresu a konkrétní identifikaci provozovatele sportoviště, kde budou konány tréninky a domácí zápasy příslušného týmu.

Zádrhel byl asi toto, jak se uvádí v dopise: „Před uvedením této skutečnosti si prosím důkladně ověřte, zda je sportování na daném sportovišti možné, zejména s přihlédnutím k tomu, zda příslušné sportoviště nečerpá nějakou dotaci nebo náhradu z některých programů vyhlášených vládou České republiky z důvodu pandemie onemocnění COVID-19.“

Jak se zachovají účastníci Tajné ligy?