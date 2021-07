Nová střecha, teď luxusní posila. Olomouc má Vánoce v srpnu

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Celou hokejovou extraligu nebaví hrát v Olomouci. Tvrdé podmínky, nepříjemně nepoddajní protihráči, zima, sychravo… Prostě zatraceně těžká práce. Tak teď se soupeřům kohoutů nebude na Hanou teprve chtít. Do tamní kabiny začne docházet borec, jehož roční bostonská mzda v čistém by vystačila na dvouletý rozpočet celého klubu. Možná i tříletý.

David Krejčí. Hráč úplně mimo extraligový level, skoro jako z jiné planety. Protihráče budou brát mory…

Jistě, dohoda není stále oficiální, nicméně v zákulisí se to má za hotové. Upečené. Minimálně rok stráví šternberský rodák v Olomouci. Místní dostávají vánoční dárek už v srpnu, jde o ještě lepší prezent než je novotou vonící střecha plecharény, díky níž si diváci nebudou muset do kryté haly nosit deštníky a pláštěnky. Už nebude dovnitř tolik pršet a foukat. Zato na ledě to bude fičák.

Ale vážně. Krejčí je formát. U Bruins mu nabízeli další lukrativní dohodu, 99 procent hráčů by na jeho místě vzalo tužku a podepsalo. Automaticky. Přece nenechají ležet peníze na stole. V takové organizaci, v takové lize… V přepočtu desítky milionů korun.

DK46 to má ovšem trochu jinak postavené. Alespoň v současné fázi kariéry. Ta jde stranou, jeho nejbližší jsou pro něj vším. Chce, aby jeho americké děti byli nablízku svým českým prarodičům, aby si navzájem stihli vybudovat hezký vztah.

Že by se po příští sezoně NHL mohl vyhřívat o dalších pár stupínků výš v historickém bodování českých hráčů? Že má nadosah tisícovku startů v nejlepší světové lize? Že tímto krokem přetrhá dennodenní pevnou kamarádskou vazbu na Davida Pastrňáka? Tak ať.

Rodina je pro Davida Krejčího ještě víc než hokej na luxusní adrese. Klobouk dolů. A hodně štěstí.