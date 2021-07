Krejčí končí v Bostonu: Musím se vrátit do Česka a hrát před rodinou

Český útočník David Krejčí se Stanley Cupem, ke kterému v roce 2011 ovládl i bodování play off • profimedia.cz

David Krejčí jako stále jeden z nejplatnějších centrů v NHL by si přál zůstat v Bostonu • profimedia.cz

Podle informací deníku Sport David Krejčí jedná ohledně své budoucnosti jen o dvou možnostech: buď zůstane v Bostonu, nebo půjde do Olomouce • profimedia.cz

Je to definitivní, David Krejčí poprvé po 14 letech končí v organizaci Boston Bruins. Zkušený útočník v oficiálním prohlášení poděkoval týmu, se kterým v roce 2011 vyhrál Stanley Cup, a oznámil comeback do rodné země. „Musím se vrátit do Česka a hrát před rodinou, která obětovala tak mnoho, abych si mohl plnit sny v NHL,“ napsal. Podle informací Sportu bude Krejčího novým působištěm Olomouc.