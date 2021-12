Klapka, jedeme! Liberecký Chára v soutěži kmetů dává naději

Uživil by se jako bodyguard, s postavou 203 centimetrů a 110 kily byste se s Adamem Klapkou nechtěli pouštět do ostřejší hádky. Poslední dobou ani do pře na ledě. Ještěd v bruslích je příjemným oživením zdejší soutěže kmetů i hmatatelným důkazem, že i v Česku dobří hokejisté pořád rostou. Jde jen o to najít je i v temných zákoutích, správně se jim věnovat, dolovat TO z nich.

Baví vás sledovat, jaké pokroky jednadvacetiletá věž dělá. Jasně, občas působí trochu neohrabaně, ale to k výšce hokejového mrakodrapu patří. Vzpomeňte si na Zdena Cháru, když to v mládí zkoušel ve Spartě. Mnozí se mu smáli, že nemá šanci si hokejem vydělávat. Tady, natož venku. NHL? Nesmysl! S Adamem Klapkou to na tak famózní kariéru jako u slovenského obránce asi neklapne, třeba i proto, že hraje v útoku. Ale pozor, přiblížit se Chárově příběhu rozhodně může.

A co je nejlepší? Jde teprve o začátek větší stavby. Nemusíte být inženýrem hokeje, abyste postřehli, že tenhle materiál má smysl otesávat a obrušovat. V Klapkovi, po němž v liberecké organizaci zásadně „dupe“ i trenér dovedností Radek Duda, dřímá hodně zajímavý potenciál, už měsíc hraje v extraligovém základu a od kouče Augusty dostává (i manažerský) prostor, potřebný k prokázání fortelu. Pracuje tvrdě, pokorně, dostává se do šancí, odebírá zrak gólmanům, za odměnu je nasazován i na přesilovky. V Mladé Boleslavi potřetí v řadě skóroval.

Takových plejerů potřebuje český hokej mnohem víc. Klapků a jim podobných by bylo záhodno mít v každém extraligovém klubu aspoň pět. Nebojí se hrát, něco ukázat, vzít to na sebe. To je přesně ono. Chyby patří k vývoji, posouvají vás dál. Po zápase v Boleslavi Augusta vysekl Klapkovi slušnou poklonu: „Od té doby, co je s námi, pomohl nás zvednout…“

Jen tak dál a houšť.

Mladá Boleslav - Liberec: Klapka poslal hosty do vedení přesnou střelou z mezikruží, 0:1

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 3:4. Bruslařům k výhře nepomohla ani trefa Ševce z vlastního pásma

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:57. O. Najman, 24:08. Ševc, 53:57. P. Kousal Hosté: 02:58. Klapka, 23:26. Birner, 28:21. A. Najman, 34:00. J. Vlach Sestavy Domácí: J. Růžička (34. Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, Pospíšil – Lunter, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Štibingr, M. Rosandić, M. Ivan, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Klepiš, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Rozhodčí Šír, Micka – Ondráček, Gerát Stadion Návštěva 976 diváků