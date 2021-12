SESTŘIHY: Třinec ovládl přestřelku 8:5 na Spartě. Zlín má na dostřel Kladno

Co si můžete dát dobrého k pití při sledování hokeje>>>

Vítězný Konrádův návrat

Už po pouhých 41 sekundách od úvodního buly se trestuhodně rozevřela domácí obrana a před brankovištěm najednou operovala osamocená olomoucká dvojice Krejčí, Tomeček. Brankář Hrachovina neměl naději zasáhnout proti rychlé výměně kotouče a Krejčí s ledovým klidem skóroval kolem pravé tyčky.

Hosté od začátku aktivně forčekovali a důsledně bránili, zatímco Jihočechům se nedařilo, jejich sporé střelecké pokusy s jistotou likvidoval navrátilec do olomoucké sestavy Konrád. Velkou šanci měl Řezníček, který se ocitl sám před Hrachovinou, skórovat zblízka mohl i Bambula. V závěru třetiny se ocitl blízko vyrovnání Karabáček a také Novotný, jehož příležitost ve vlastním oslabení v posledním okamžiku zmařil Konrád.

Před koncem trestu Gulaše na začátku druhého dějství netrefil Krejčí odkrytou českobudějovickou branku. Po faulu Rutara na pronikajícího Valského získali domácí výhodu trestného střílení, ale kapitán Gulaš provedl svůj úkol špatně.

Při vyloučení Koloucha vyrovnal Abdul ranou bez přípravy z pravého kruhu, jenže za necelou minutu chybovala defenziva Motoru, hosté jeli dva na jednoho a Kusko vrátil Hanákům vedení. Z brejku nedokázal vyrovnat Karabáček a nevedlo se ani Pechovi s Vondrkou, kteří nedotáhli přečíslení ve vlastním oslabení.

Do třetí části vstoupili aktivněji domácí, bez efektu však zůstaly dva po sobě jdoucí pokusy Gulaše i Vráblíkova rána od modré čáry. Hosté sázeli na brejky a v jednom z nich mohl z ideální pozice zvýšit Strapáč, poslední slovo však měl Hrachovina.

Ze snahy Jihočechů v závěru pramenil střelecký pokus Pecha a také Beránkovo sólo, z něhož se však neprosadil proti pozornému Konrádovi. Při dvouminutové power play nevyšla teč Bindulise, na druhé straně Káňa pečetil výhru do prázdné branky.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Proti bojovnému soupeři se hraje těžko, celý zápas jsme tahali za kratší konec. Olomouc to má postavené na kreativním hokejistovi, na Krejčího je radost se dívat. Navíc dnes podal fantastický výkon brankář Konrád. My jsme si vytvořili šance a moc nechybělo k dalšímu gólu, scházelo nám ale trochu štěstí. Gulaše jsme poslali na trestné střílení, protože se vrátil z reprezentace plný elánu a energie. Jeho pokus bohužel nevyšel.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Výborně jsme vstoupili do zápasu a rychlý gól nás povzbudil. Když vedete, hraje se vždycky lépe. Na vyrovnání domácích jsme dokázali rychle odpovědět, což nás uklidnilo. Důležitý byl výkon Konráda, který to zavřel a pochytal šance, které si Motor vytvořil. Jeho výkon byl základem vítězství. V závěru jsme to ubojovali.“

SESTŘIH: České Budějovice - Olomouc 1:3. Vítězný návrat brankáře Konráda

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:58. Abdul Hosté: 00:41. David Krejčí, 27:35. Kusko, 59:13. J. Káňa Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Šenkeřík, Piskáček (A), Bindulis, Bučko, Štencel, Vráblík, Remta – Holec, Pech (A), Gulaš (C) – Vondrka, J. Ondráček, Valský – Abdul, J. Novotný, Z. Doležal – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček. Hosté: Konrád (Lukáš) – M. Hlaváč, T. Černý, Švrček (C), A. Rutar, Řezníček, L. Mareš – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Kusko, J. Knotek (A), Klimek – Strapáč, P. Kolouch, Bambula – Burian, Nahodil, Michal Kunc – Navrátil. Rozhodčí Šír, Sýkora – Gebauer, Hlavatý Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Budík doslova dotáhl Indiány k výhře

Úvod utkání patřil aktivnějším hostům. Přesto již ve třetí minutě po brejku domácích musel proti střele Kindla nekrytého mezi kruhy zasahovat gólman Růžička. Jeho protějšek Svoboda zase zlikvidoval samostatný únik Kantnera.

Explzeňský útočník však udeřil ve 12. minutě, kdy po přihrávce Kousala zakončil zblízka přesně pod horní tyč. Domácí se vrátili do hry díky nedisciplinovanosti soupeře. Nebezpečnou přesilovkovou dorážku Mertla ještě stačil Růžička vyrazit, necelé dvě minuty před pauzou už Claireauxovo vyloučení potrestal tečí Kodýtkovy střely Suchý a vyrovnal na 1:1.

Na začátku prostřední části se z dobré pozice neprosadil Dufek a hosté odpověděli během početní výhody šancí Pospíšila, jenž z pravého kruhu neprostřelil Svobodu. Přesilovku následně přes velký nápor nezužitkovali ani domácí a po polovině utkání naopak z brejku dvou na jednoho netrefil Kotala odkrytou branku.

Za chvíli z vyhraného buly po individuální akci zakončil nepřesně i Kousal a vyrovnanou třetinu uzavřela tvrdá rána Blomstranda, kterou Růžička odrazil maskou.Po přestávce hosté ubránili další oslabení a z protiútoku dvou na jednoho Najman těsně minul branku. Podobně zakončil svůj šikovný průnik na druhé straně Bulíř.

Ve 45. minutě faul Ševce a trest pro hráčskou lavici nabídl Indiánům minutovou dvojnásobnou početní výhodu, kterou však nezvládli. Naopak v 54. minutě od pohromy uchránil domácí proti zakončení aktivního Kousala jen Svoboda a vzápětí Najman selhal při dorážce do odkryté branky.

V nastavení nejprve skvělým zákrokem Růžička vychytal Kodýtka a z následného přečíslení nepřekonal Svobodu Pýcha. Až v 64. minutě po akci Mertla v pádu dotáhl puk do brány dojíždějící Budík, jehož vítěznou trefu ještě posvětil videorozhodčí.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (Plzeň): „Věděli jsme, že s Boleslaví nás nečeká nic lehkého. První třetina byla z naší strany hodně špatná - zřejmě ještě jako následek dlouhé cesty z Olomouce - a byli jsme rádi, že skončila 1:1. Pak se naše hra zlepšila a bylo to vyrovnané. Je škoda, že jsme lépe nesehráli přesilovku pět na tři. Bylo to těžce odbojované utkání a jsme rádi, že jsme nakonec byli šťastnější.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Před zápasem bychom asi jakýkoliv bod z Plzně brali, protože domácí mají formu. Víme, jaké mají přesilovky, jejich hru jsme viděli na videu. Dnešní zápas se mi ale moc hodnotit nechce. Všichni víte, co se po zápase smí a nesmí. Chci vám jen popřát hezké Vánoce.“

SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 2:1p. Západočeši mají čtvrtou výhru v řadě, rozhodl Budík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:02. F. Suchý, 63:55. Budík Hosté: 11:42. Kantner Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Budík, Kvasnička, J. Kindl (C), Kremláček – Dzierkals, Mertl, J. Dufek – F. Suchý, Bulíř, Schleiss – Blomstrand, Kodýtek (A), G. Thorell – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, Pospíšil – Lunter, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Hradil, Svoboda – Brejcha, Votrubec. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

Gazda přiblížil Berany ke Kladnu

Domácí odehráli první třetinu aktivněji, ale na gól to nestačilo. Zaznamenal ho dokonce Zlín v 15. minutě zásluhou Honejskovy teče ze vzduchu, rozhodčí však po konzultaci u videa branku označili za neregulérní.

Na konci úvodní dvacetiminutovky měli velkou šanci i Vítkovičtí, avšak Bukartsovi se po Maroszově průniku zamotal puk pod nohama a z příležitosti nic nebylo.

Zlín od druhé části začal přebírat iniciativu. Hned na začátku sice přestál možnost domácího Kaluse v oslabení, ale ve 29. minutě sehrál po vyhraném vhazování ve vlastním pásmu učebnicově přečíslení dva na jednoho a Kubiš po ideální přihrávce exvítkovického Malleta do odkryté brány otevřel skóre.

Dobře hrající Zlín soupeře nepouštěl do vyložených příležitostí, po Lindbergově pokusu mu však v 38. minutě pomohla tyčka. Naopak druhý gól mohl po dalším nebezpečném brejku přidat Karafiát, ale Stezku nepřekonal.

Vítkovice se však v třetím dějství nadechly k tlaku a dostávaly Zlín do úzkých. Kašík ostravskému náporu dlouho odolával, zmařil šance Lakatoše či Kaluse, ale pět minut před koncem řádného času kapituloval. Maroszův pokus sklepl ze vzduchu Hruška a rozhodčí po přezkoumání situace na videu gól uznali.

Zápas dospěl do prodloužení, které pětadvacet sekund před jeho vypršením rozetnul v přesilovce přesnou bombou Gazda. Zlín proti Vítkovicím uspěl po pěti porážkách ve vzájemných duelech za sebou.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Dnes na tom zápasu marně hledám pozitiva, snad jen ten vyrovnávací gól, když bylo pět minut do konce zápasu. Od začátku z naší strany slabý výkon. Nedokázali jsme se s tím vyrovnat, že bychom my měli být ti, kteří převezmou utkání do své moci. Buďme nakonec ještě rádi za ten bod, výkon byl absolutně neslučitelný s tím, co jsme předváděli poslední dobou. To nás neomlouvá, že jsme měli deset dní přestávku a neměli ten zápasový rytmus. Hráči k tomu nepřistoupili dobře a takový výkon absolutně nechceme v dalších zápasech vidět.“

Luboš Jenáček (Zlín): „Snažili jsme se hrát co nejvíc z obrany, držet stav 0:0. To se nám podařilo a pro vývoj utkání to bylo asi rozhodující. Pak se nám podařilo z brejku dát gól a snažili jsme se dobře bránit. Měli jsme nějaké možnosti na odskočení, ale to měl i soupeř. Musím pochválit tým za bojovnost a obětavost. Výborně nás podržet brankář Kašík.“

SESTŘIH: Vítkovice - Zlín 1:2p. Berani snížili náskok předposledního Kladna

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54:50. L. Krenželok Hosté: 29:00. Kubiš, 64:35. Gazda Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Gewiese, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Chlán, Flick, Fridrich. Hosté: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, Ferenc, M. Novotný – Kubiš (C), Honejsek, Mallet – Zabusovs, R. Veselý, Michasjonok – Frömel, P. Sedláček (A), Vopelka – O. Flynn, Karafiát, Fryšara. Rozhodčí Pražák, Obadal – Gerát, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

Stíhání Rytířů přišlo pozdě

Liberec do utkání vstoupil lépe a hned v úvodu měl po faulech Zajíce a Suchánka k dispozici minutovou přesilovku pět na tři. Krátce před jejím skončením byl na brankovišti důrazný Jelínek a poslal Bílé Tygry do vedení. Následovala další početní výhoda domácích, tentokrát ale Bow všechny střely pochytal. Poté dostali přesilovku také Rytíři, kteří se museli obejít bez hrajícího majitele Jágra, největší šanci měl však liberecký Najman, který v rychlém kontru napálil horní tyčku.

Kváča v brance domácích si tak připsal první těžší zákrok až ve 13. minutě, střelu Pytlíka ale ukryl ve své lapačce. Na opačné straně měli dobré příležitosti Klapka a Ordoš, Bow byl připraven. V závěru první třetiny ještě zahrozili hosté a až před Kváču se protáhnul Kristo, ani nadvakrát ho ale nepřekonal.

Na začátku druhé části tak udeřili znovu Bílí Tygři. Nejprve využil přesilovku střelou bez přípravy Birner a zvýšil na rozdíl dvou branek. Třetí gól domácích přidal hned vzápětí Klapka, který za Bowova záda skvěle usměrnil Jelínkův pas. Za hosty mohl snížit Indrák, Kváča jeho únik zlikvidoval.

Poté hráli Kladenští přesilovou hru, Kváču ale vůbec neohrozili. Po skončení přesilovky se do šance tlačil Zikmund, Kváča byl znovu připraven. Následovala další početní výhoda Rytířů, do úniku se ale dostal domácí rychlík Zachar. Tváří v tvář Bowovi však se svým bekhendovým blafákem neuspěl.

Po 39 sekundách třetího dějství se Rytíři vrátili zpátky do zápasu: Plekancovo nahození ještě Kváča vyrazil, proti dorážce Kehara ale už byl bezmocný. Liberečtí mohli odpovědět v přesilovce, k vážnějšímu ohrožení branky se ale nedostali. Poté se do velké šance prokličkoval Klapka, Bow ale skvělým zásahem udržel hosty ve hře.

Rytíři se museli tlačit do útoku, naráželi však na dobře organizovanou obranu domácích. Dvě a půl minuty před třetí sirénou to hosté zkusili s hrou bez brankáře a po Dotchinově přihrávce v 59. minutě propálil Kváču Wood. Kladno posléze sáhlo znovu k power play, domácí ale už svou výhru uhájili.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Jsme rádi, že jsme zápas nakonec dotáhli do vítězného konce. Je to pro nás důležité vítězství. Popřáli jsme si hezké svátky a 25. prosince pokračujeme dále.“

Jiří Burger (Kladno): „Chtěli jsme odčinit minulý zápas, který se nám hrubě nepovedl. V úvodu jsme ale měli několik vyloučení, šli jsme do tří a inkasovali. Ve druhé třetině po našich chybách Liberec přidal další dva góly a byl jasně lepším týmem. Ve třetí třetině jsme se ještě pokusili s výsledkem něco udělat. Hodně nám pomohl gól hned v první minutě. Vytvářeli jsme si pak i další šance, ale na víc než na snížení to nestačilo. Odjíždíme tak s prázdnou a zklamaní.“

SESTŘIH: Liberec - Kladno 3:2. Povedená třetí třetina Rytířům nestačila, prohráli pošesté v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:11. P. Jelínek, 22:33. Birner, 23:55. Klapka Hosté: 40:39. Kehar, 58:04. K. Wood Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Štibingr, M. Rosandić, M. Ivan, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Klepiš, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Baránek, J. Suchánek (A), Veber, Zajíc – Zikmund, Plekanec (C), Hlava – Račuk, A. Kubík, M. Beran – Kristo, Melka, M. Indrák – M. Kadlec, Filip, Pytlík. Rozhodčí Pešina, Horák – Lučan, Kis Stadion

Skvělý výkon Sobotky Pražanům nestačil

Do první slibné šance utkání se dostal domácí Chlapík, který ale ve čtvrté minutě trefil jen tyč. Do vedení tak šli hosté. Chybu Machovského v rozehrávce využil Hrehorčák a v šesté minutě otevřel skóre.

Následně Sparta hned několikrát chybovala v rozehrávce, Oceláři nabídnuté šance k zvýšení náskoku nevyužili. I díky tomu mohl ve 13. minutě vyrovnat Sobotka, jehož střela propadla Mazancovi za záda. Oceláři ale ještě v první části získali vedení zpět - střelou z otočky překvapil gólmana Pražanů Nestrašil.

Na začátku druhé třetiny Sparta zvýšila aktivitu, snažila se více střílet, prosazovali se ale hosté. Ve 25. minutě prostřelil Machovského obránce Marinčin, poté se dostal do samostatného nájezdu Dravecký, neuspěl ale stejně jako vzápětí Doudera. Akci třineckého beka však dokončil pohotovou dorážkou Vrána a Machovský odjel naštvaně na střídačku.

Sparta se ale dokázala z těžkého úderu oklepat. Nejprve se kombinačně prosadil Řepík, poté Chlapík elegantně objel Marinčina a snížil a ve 35. minutě už bylo vyrovnáno, když Řepíkovu střelu pohotově dorazil Sobotka. To už byl v brance Ocelářů Kacetl, jenž po třetím gólu nahradil Mazance.

Ve 37. minutě mohl vrátit vedení na stranu Třince Růžička, Salák byl ale připraven. Sparta vzápětí nevyužila krátkou přesilovku čtyři na tři a při hře čtyři na čtyři jedenáct sekund před koncem druhé třetiny inkasovala. Prosadil se Kurovský.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Slezané rychle využili hned první přesilovou hru v zápase a když se poté po akci Chmielewského prosadil Růžička, měli hosté tříbrankové vedení zpět. V 55. minutě snížil v přesilovce Řepík, poslední slovo měl ale při power play Jaroměřský. Sparta se tak s extraligou v kalendářním roce 2021 rozloučila porážkou. V závěru roku Pražané startují na Spenglerově poháru.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Sparta): „Dnes jsme nasekali strašně moc chyb a bylo vidět, že Třinec je v pohodě. I když jsme se dostali do zápasu ve druhé třetině, tam se to lámalo. I Třinec dnes dělal hrubé chyby. Je to mužstvo, které moc neinkasuje, ale my jsme se dokázali zvednout ze stavu 1:4 a vyrovnat na 4:4. Pak jsme měli dvě gólové šance, přesilovku čtyři na tři, ale dostali jsme hloupý gól jedenáct vteřin před koncem (druhé třetiny). Ten nás hodně potopil. Ve třetí třetině soupeř využil přesilovku a pak jsme udělali další chybu, kterou potrestal. Už jsme pak neměli sílu zápas otočit.“

Václav Varaďa (Třinec): „Důležité jsou tři body, které jsme chtěli. Čas není pro oba týmy ideální, hráli jsme v podstatě pět hodin před Štědrým dnem. Jsem rád, že jsme dali osm branek, ale celkově bylo chyb hodně. Proto bylo skóre takové, jaké bylo. Děkuji týmu, že zápas odmakal. Klíčový byl gól Dana Kurovského před koncem druhé třetiny; bylo to 4:4, Sparta měla přesilovku, kterou jsme přestáli a dali branku. Tam se to lámalo.“

SESTŘIH: Sparta - Třinec 5:8. Předvánoční přestřelku v Praze ovládli Oceláři

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:39. Sobotka, 26:08. M. Řepík, 29:03. Chlapík, 34:19. Sobotka, 54:23. M. Řepík Hosté: 05:03. Hrehorčák, 17:12. A. Nestrašil, 24:46. Marinčin, 25:32. P. Vrána, 39:49. Kurovský, 44:40. Marcinko, 49:37. Martin Růžička, 59:27. Jaroměřský Sestavy Domácí: Machovský (26. Salák) – Tomáš Dvořák, M. Jandus, A. Polášek (A), Tomov, T. Pavelka, Mikliš, Tomek – Buchtele, Sobotka (A), Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – Prymula, D. Voženílek, M. Forman. Hosté: Marek Mazanec (30. Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Chmielewski, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – O. Šedivý, A. Nestrašil, O. Kovařčík – Kurovský, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Kofroň. Rozhodčí Jeřábek, Lacina – Lhotský, Svoboda. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000. diváků