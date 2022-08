Bruins a výstup pro Stanley Cup? Retro výprava s Krejčím proti trendům

V osobě Davida Krejčího by Boston mohl znovu získat silného centra číslo dvě • Profimedia.cz

Osobně mě velmi těší, že se David Krejčí vrací do metropole státu Massachusetts. Protože zkrátka do NHL patří. Výkonnostně, mentalitou, charakterem. Borec, co vám odvede velmi kvalitní práci na bojišti, navíc se v kabině nezdráhá posouvat mladší hráče, urychlovat jejich progres užitečnými radami a konzultacemi. Nežije sám sebou a vlastní kariérou.

Jiná věc je, že Boston potřebuje zrychlit. Naládovat do hry větší kvapík, neboť poslední sezona prokázala, že často až příliš statická hra nenese potřebný užitek a neodpovídá vynaloženým prostředkům. Expertům nemohl uniknout fakt, že to mezi obranou a útokem nezřídka dost haprovalo.

Scházel správný timing pro vstup do ofenzivní zóny. Soupeři nebezpečně snadno a často četli výstavbu útoku Bruins, dovedli ji účinně kazit. V TD Garden byly často k vidění skvělé ofenzivní, občas až cirkusové manévry, vedle toho však i propady a hrubé systémové prohřešky směrem vzad.

Bruins ve stávajícím složení nejsou výjimečnými nositeli nových herních trendů a pokroku, dál budou sázet na enormní nasazení, vitalitu a individuální dovednosti hráčů. Na jejich přirozenou šikovnost. Krejčího kumšt byl během posledního ročníku NHL pohřešován, především v play off. Znovu přijde. Možná i v plné parádě. DK46 je typem chytrého hráče, který ročním fungováním v Evropě neztratí.

O českého veterána se nebojím, svoje si odvede. Jen jde o to, že nepřichází muziku Bruins vyladit, nýbrž postavit na nohy, vzít si mančaft na svá záda. On a Bergeron nemalými finančními ústupky učinili kritizovanému vedení velkou službu. Kdyby nepodepsali, žlutočerní by byli odsouzeni k potulování se v ligovém průměru. Takhle mají slušnou šanci patřit k lepším mančaftům.

Plusem je figura nového kouče Jima Montgomeryho. Ten umí naslouchat hlasu vůdců kabiny, nepotřebuje dávat na odiv své postavení šéfa střídačky.

Jenže co přijde za rok? Gentleman Bergeron na 99 procent odejde do penze, s tou už letos významně koketoval i Krejčí. Světlo světa nejspíš spatří ukrutně velká smlouva pro Davida Pastrňáka. Pokud se však nestane obchodní zázrak na poli výměn, půjde o zlatou klec pro české eso.

