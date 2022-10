Ten pocit, když víte, že už to nepůjde. Jágr je na konec kariéry připravený

Nejproduktivnější Evropan slavné soutěže a jeden z historicky nejlepších útočníků vůbec skončil tak nějak… podivně. Koncem ledna roku 2018 vydali v Calgary Flames prohlášení o dohodě ukončující vzájemnou spolupráci. Vzájemné poklony a díky, jak to v takových případech obvykle bývá, byly do velké míry pokrytecké. Jak to v takových případech obvykle bývá. Neboť Jágr i klub čekali něco úplně jiného.

V každém případě tehdy 45letý veterán opouštěl nablýskané zámořské jeviště zadním vchodem, bez fanfár a poct, jaké by si jeho formát zasloužil za tuny neskutečných představení a za neuvěřitelnou výdrž, kterou bez upřímné lásky a poutu k hokeji nelze podstoupit.

Když jsme v neděli večer s kolegou z branže zastavovali Jaromíra Jágra, aby nám sdělil pár „majitelských“ dojmů k velmi solidnímu rozjezdu Kladna do sezony, nenapadlo nás, že v druhé polovině rozhovoru společně dojdeme až tak daleko.

Může to být jen můj pocit, který nikomu nevnucuju a mohu se plést, přesto: Myslím, že legenda je vnitřně připravená na absolutní a definitivní konec aktivní kariéry. Smířená s tím, že jeho role už je zkrátka jiná a upřímně řečeno i důležitější. Tedy pro klub významnější.

Být čistě po jeho, rád by si velitelské povinnosti v kancelářích Rytířů a na řadě jednání odpustil. Není to jeho šálek kávy. Nikdy nebyl. Takže i když ho to kolikrát otravuje a vyčerpává, spíš než do posilovny nebo s olověnou vestou na led vyrazí v saku za partnery, současnými či potenciálními.

Pochopil, ač nerad, že hokejové Kladno ho v téhle pozici potřebuje mnohem víc než ve výstroji na placu. Zní to zvláštně vzhledem ke slavnému jménu, ale je to tak.

Nad očekávání dobrý start týmu mu paradoxně pozastavil návratové plány. Když u kabiny v Mladé Boleslavi vyprávěl, že se nevidí ani v jednom ze čtyř útoků, znělo to opravdu divně. Ovšem pravdivě. Je to věc, jež Jágra majitele musí těšit, jenže u Jágra sportovce, natož u hráče s extrémně skvělou historií, to zdaleka tak jasné není. Ten vnitřní dojem, že už to fakt asi nepůjde… Smíšené pocity, jak vyšité.

Padla řeč o tom, že na bojiště vstoupí jedině snad tehdy, pokud se v prosinci v Praze uskuteční z loňska odložený projekt Winter Hockey Games. Ve Špindlu velká sláva zejména kvůli covidovým restrikcím padla, veškeré úsilí přišlo vniveč. Nyní se čeká, zda organizátoři, k nimž patří i Jágr, potvrdí zimní termíny. Během týdne má být jasno.

A podle toho budeme odhadovat způsob rozlučky kladenské ikony. I kdyby měla jen zamávat s karafiáty v ruce uprostřed červené čáry na zrekonstruovaném zimáku, nic to nezmění na tom, kolik toho světovému hokeji dala.

Jágrovi bude navždy zavázán.

