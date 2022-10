Olomouc loupila v Boleslavi. Ty brďo, ať už je konec, přál si hrdina Lukáš

Přišlo nějaké uklidnění, že brána nebude stát jen na vás?

„Trošku uklidní, když člověk ví, že jsme tady na to dva. Braňo má nějako komplikace, tak musel přijít Sedlo. Na zápas jsem se připravoval furt stejně, jedeme dál.“

V první třetině jste pokryl 21 střel. Co si v tu chvíli gólman v brance říká?

„Bylo to náročné, to určitě. Docela to bylo znát… Ve druhé třetině jsem si už říkal: ‚Ty brďo, už se těším na konec‘. Úspěšný zápas, alespoň za dva body.“

Mladá Boleslav měla chvílemi obrovský tlak. Co bylo v utkání pro vás nejtěžší?

„Ta druhá třetina byla určitě zajímavá. Kdyby Boleslav dala nějaké góly, tak nám odskočí. A ve třetí třetině už by pro nás bylo těžké se vracet do zápasu po takových dvou třetinách, kdy nás valí. Asi bylo důležité, že jsme tu druhou třetinu ještě nějak ukopali. Sice jsme dostali na konci gól, ale ve třetí se to trochu uklidnilo. Měli jsme i kousek štěstí.“

Byla nejnáročnější druhá třetina? Zákroků jste neměl tolik jako v první, ale šancí měla Boleslav hodně.

„Asi obě dvě byly nejtěžší, vlastně všechny tři. Mohlo tam padnout cokoliv, nějaká teč nebo dorážka. Dali jsme relativně brzo dva góly, ale pak si úplně neuvědomuju, že bychom měli ve třetí třetině gólovou příležitost.“

Byl zápas náročnější i kvůli teplu v hale, na které z Olomouce nejste rozhodně zvyklý?

„Jo, upřímně. S klukama jsme to říkali už na rozbruslení, že je to veliký rozdíl, když přijdete do takového schodku. Nezdá se to, ale pro tělo je to docela velká zátěž.“

Máte rád takové zápasy?

„Jo, je to jednodušší. Sice to víc bolí, ale člověk nad tím vůbec nepřemýšlí. Furt jedete, nemáte čas nad něčím myslet, než když tam deset minut stojíte a najednou přijde nějaká tutovka. Přepnout není vůbec jednoduchý, takhle na to člověk nemá vůbec myšlenky.“

Vrchol výkonu byl v nájezdech, slavili jste výhru v nejkratším možném čase, už po třech sériích.

„Už jak jsem věděl, že jsme vyválčili bod, jsem si říkal, že je to super. Pak už je jedno, jak to dopadne. Furt jsem ale doufal, že bychom ten druhý bod mohli stáhnout na naši stranu, což se povedlo. Jsem unavenej, ale šťastnej.“

Jak se gólman chová po příchodu do šatny po takovém zápase?

„Jenom sedíš a čekáš… Chvilku chladneš.“ (usměje se)

Do neděle se dáte do pořádku, nebo dostane příležitost Jakub Sedláček?

„Doufám, že jsem v pořádku i teď. (usměje se) Kdo půjde do zápasu, se ještě uvidí. Musíme se na to nachystat, protože nás čeká další těžký soupeř (Sparta).“

Máte za sebou parádní start do sezony. Není to až nad očekávání?

„Jak říkáte, ale ještě to bude dlouhá sezona. Snažíme se jít zápas od zápasu. Mezírky tam sice jsou, ale to má asi každý tým. Snažíme se hrát tak, jak umíme a to, co chceme. Je to náročné, ale nosí to ovoce.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:21. Lantoši, 39:06. Åberg Hosté: 05:37. Anděl, 30:29. Nahodil, . Orsava Sestavy Domácí: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Stříteský, Lintuniemi, Hanousek, Štich – Åberg, Fořt, J. Stránský – Lunter, Lantoši, Šťastný – Kantner, Kotala, P. Kousal – M. Beránek, Bičevskis, Eberle. Hosté: Sedláček (Lukáš) – Ondrušek, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, T. Černý, Mareš – J. Káňa, Nahodil, Orsava – Klimek, Kusko, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Olesz, Anděl. Rozhodčí Pilný, Šindel – Brejcha, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav