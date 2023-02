Blázen, magor… Lakatoš ulítl, ale dělat z komára velblouda je stejně hloupé

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Blázen, magor, šílenec… Dominik Lakatoš to v pátečním večeru řádně schytal. Odevšad, ze všech stran. Pravda, ještě víc to schytal obránce David Němeček od pěstí vítkovického agresora (klobouk dolů, že sparťan neoplácel a nechal si namlátit kvůli přesilovce). Právě Lakatoš se stal nechtěnou ústřední postavou pátečního extraligového hitu mezi ostravským a pražským souborem, jemuž předcházela krásná pocta Vladimíru Vůjtkovi. Domácí prohráli 3:4 a viníka rychle našli ve svém nejschopnějším útočníkovi. Poněkud alibistické.

Miloš Holaň měl okamžitě jasno. „Hráli jsme dobře, ale zkratové jednání Dominika Lakatoše nás stálo body. Kvůli tomu je nemáme,“ pravil kouč po porážce 3:4, když čtvrtý gól padl při dlouhé sparťanské početní výhodě.

Nevím, pokud tam není ještě nějaký jiný „vnitřní“ důvod, proč všechno hodit na Lakatoše, přišlo by mi správnější a férovější svého hráče se částečně zastat a neházet veškerou vinu jenom na něj. To je tak jednoduché…

V branži se samozřejmě ví, že s kolínským rodákem nebývá úplně snadné pořízení. Ale takoví špičkoví hokejisté občas bývají. Všude na světě. A Lakatoš špičkovým extraligovým hráčem bezesporu je. Tihle borci mají své lepší i horší dny. Nejednou vás nadchnou, rozhodnou řadu zápasů, jednou za čas ovšem vybouchnou. Na jejich speciální dovednosti si hnedle zvyknete, od rozdílových hráčů je čekáte večer co večer a když pak ulítnou, je z toho povyk. Jako v pátek.

Ano, Lakatoš to s odvetou za střelbu hráče Sparty po odpískání přehnal. Ale máte dojem, že jste tohle viděli poprvé v životě? V tak exponovaném duelu je náročné uchovat emoce v sobě, z tribuny nebo z gauče se to snadno řekne. Lakatoš situaci nevyhodnotil dobře, přehnal míru ataku a dostal za uši.

Vezměte to však i z druhé strany. Díky svému temperamentu Vítkovicím enormně prospívá, bije se za tým, pozitivních výsledků v jeho pracovním výkazu najdete mnohem víc než negativních. O dost víc. Zvlášť v této sezoně, kdy patří k nejschopnějším útočníkům celé soutěže a zastiňuje hromadu jiných, uznávanějších a lépe placených hráčů. Třeba i ve vlastním mužstvu.

Uměním kouče je složitější typy kabiny udržet na hraně, vymlátit z něj co největší dávku potenciálu a sem tam zchladit horkou hlavu, jakmile je třeba. Záleží na každém trenérovi, zda jde s lepancem vůči své opoře na veřejnost, anebo si to s dotyčným vyřídí mezi čtyřma očima. Kdo má tým pevně ve svých rukách, ví přesně, co a jak.

Mám za to, že Lakatoš si zasloužil spíš podržet. Už jen díky haldě předchozích výkonů, jimiž si řekl o reprezentační dres (paradoxně ve chvíli, kdy nezáří tolik jako dříve).

Vítkovice rozjely aktuální sezonu výtečně, všichni soupeři z nich mají vítr. Kádr poskládaly s jasnou vizí prorazit konečně v play off. Zároveň je složený s vědomím, že k jistým třenicím občas může docházet.

Tenhle lehký risk rozhodně stojí za to.

Vzpomeňte si, kolikrát vám Vítkovice v posledních letech přišly ve vyřazovací fázi takové nijaké. Nemastné, neslané. Tohle teď odpadá. A jasně, občas to někde ustřelí. Jenže zrovna takhle vítězné mančafty s horkou krví fungují. Z pátečního extempore nemá cenu dělat víc, než je. Ale už se stalo.

Dominik Lakatoš se poučí. Nic jiného mu nezbývá. Dostal lekci. Kdyby měl něco podobného opakovat i příště, už by to na hodně důrazný pohovor bylo. Zároveň nemá smysl dělat ze svého nejlepšího hráče (vedle Aleše Stezky) imbecila a nesvéprávnou figuru.

Kdo to opravdu umí, právě teď by z Lakatoše vymačkal to nejlepší. Lehce si na něj dupnul, přitom mu dál pevně důvěřoval. Protože do nejtěžších bitev takové rebely potřebujete. Byla by škoda, kdyby Holaňova družina po tak výborném ročníku shořela na dusivém dýmu z prkotiny, jaká se stala v pátek se Spartou.

Při správném uchopení může celý tým z aférky paradoxně hodně vytěžit.

