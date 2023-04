Oceláři Třinec? Fabrika na malé řeči a velké skutky, sfoukli oba kolosy

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Nic nového pod sluncem. Extraliga je soutěží (většinou) čtrnácti týmů a na konci sezony stejně vyhraje Třinec. Oceláři jsou fabrikou na velké skutky, rok co rok odklízejí z cesty jednoho těžkého soka za druhým. Spartě i Pardubicím nebylo nic platné ani rozbité prasátko a velké nakupování. Myslely to dobře, šly do toho po hlavě, mohutně investovaly. Proč ne? Je to dobře, extraliga se i díky ambicím těchto klubů zase o kousek posunula. Výkonnostně i co se týká zájmu.