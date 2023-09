Gross působí, jako by Spartu vedl odjakživa. To v Kometě přituhuje

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Dva zápasy, dvě výhry, pět bodů. Pavel Gross zahájil sparťanskou výzvu velmi solidně. Na větší závěry je pochopitelně brzy, faktem je, že chlap, co posledních 33 let strávil v Německu, vám připadá, jako by odsud nikdy neodešel. Má všechno v malíku. Vyzařuje z něj obrovský nadhled. Klid se v jeho hodnoceních zápasů snoubí s potřebným respektem k soupeřům. Takže… Takže to, jak umí být nad věcí, nakonec asi bude tím, že přes třicet roků nebyl doma.