Kulich ukázal třídu! Nemyslí na sebe a jede na MS. Jen aby nevytvořil kráter

KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Je mu devatenáct, spadá do věkové kategorie pro šampionát dvacítek, a tak logicky jede reprezentovat. Co je na tom? Je na tom právě dost. Tahle logika je pouze zdánlivá. Nebo jinak: v dnešním světě jde spíš o pozoruhodnost, za niž se hodí zatleskat. Jiří Kulich upozadil osobní ambice v Rochesteru s výhledem na NHL před národními. To by ne každý učinil. Je třída.