Volební schizofrenie. Drtivý triumf Hadamczika i jeho soupeřů

Nenašel protikandidáta, nikdo si na něj netroufnul. Z 61 hlasů Alois Hadamczik obdržel 59 zvednutých rukou, nikdo nebyl proti, takže volbu prezidenta Českého hokeje opanoval skoro jako na severokorejské schůzi. V čele svazu by měl setrvat minimálně do svých šestasedmdesáti let. Docela potupa pro všechny uvažované protikandidáty. Ti předloňští schytali tvrdý debakl, letos všichni vzdali boj už předem. Paradoxní je, že před dvěma roky měl Hadamczik silnější mandát i se zděděným výkonným výborem po bývalém vedení. Silnější než nyní.