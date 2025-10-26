Předplatné

Slavii nepomohl ani VAR. Šíp o (ne)penaltě: Udělat krok navíc, Markoviče zdeformuju

SESTŘIH: Olomouc - Slavia 0:0. Sešívaní znovu nedali gól, první zůstává Jablonec • Zdroj: isport.cz
Slávistický David Moses bojuje o míč s Michalem Beran a Ahmand Ghalim z Olomouce
Souboj Tomáše Chorého s Radimem Breitem
Tomáš Chorý kryje míč před Jiřím Slámou
Jiří Sláma byl v Olomouci odnesen na nosítkách
Choreo fanoušků Olomouce
Prezentace Tribuny Sever v Olomouci
Michal Kvasnica
Chance Liga
Tři remízy a dvě porážky – to byly ztráty Slavie během základní části Chance Ligy v minulé mistrovské sezoně. Nyní, a to je za námi teprve třináct kol, už úřadující mistr klopýtl šestkrát. Sice ještě neprohrál, ale přestal z něj jít strach. „Chybí nám lehkost,“ přiznal trenér Jindřich Trpišovský po bezgólové plichtě v Olomouci a sám od sebe zmínil, že mu v ofenzivě velmi schází i zraněný David Douděra a El Hadji Malick Diouf. A to na Hané, nebýt VAR, mohlo být pro SKS i hůř...

Bezgólový duel se blížil finiši, realizační tým Slavie se s tím pomalu, byť nerad, začal smiřovat. Jenže čerstvý žolík Jáchym Šíp v 88. minutě přesprintoval Štěpána Chaloupka, píchl si míč před brankáře Jakuba Markoviče a nechal se jím povalit. Penalta pro Sigmu, měl jasno sudí Dominik Starý. Po více než tříminutovém průzkumu však rozhodčí pokutový kop nakonec odvolal.

A měli jste vidět ty emoce na obou stranách!

„Když jde gólman pod nohy, může to být vždycky jakkoli. Někdy tam jdou hráči chytře a čekají na kontakt, je to hodně o gólmanově rozhodnutí a setinkách. Prožíval jsem to hodně,“ nezapíral kouč Slavie Jindřich Trpišovský, jehož vytočila situace hned v úvodu, kdy Daniel Vašulín ve vzduchu loktem sejmul Davida Zimu.

Ještě víc v transu byl však jeho protějšek Tomáš Janotka. Nejdřív slavil luxusní možnost ke skórování v úplném finiši, nicméně nakonec verdikt těžce kousal.

Vařilo se to v něm i proto, že už na konci prvního poločasu musel střídat zraněného Jiřího Slámu. Tomu po centru David Moses přišlápl kotník, spornou situaci na hraně červené však VAR ani Starý neřešil a kartu neudělil.

„Myslím si, že z pohledu toho, jaký je teď aktuální trend, to má být červená karta. Jasně, je logické, že když hráč centruje, těžko už dá nohu někam pryč. Neříkám, že to bylo zaviněné, ale trend je jasný. Slámič má úplně fialový kotník, došlo k vážnému zranění. Myslím, že trend by se měl dodržovat,“ popisoval Janotka.

Šíp se ani hodinu po utkání s rozhodnutím ani vysvětlením sudího Starého nesmířil.

„Určitě bych neudělal nic jinak. Nedovedu si představit, že bych v té rychlosti udělal o krok víc, jak mi bylo řečeno rozhodčím," popisoval Šíp. "Kdybych udělal krok navíc, dostal bych zaprvé červenou kartu a zadruhé – a to je ta horší stránka věci – bych Markýze zdeformoval. Patnáct zápasů by nemohl chytat, protože by měl kdovíco roztržené. V plném sprintu bych fakt neudělal nic jinak, na hřišti jsem byl jasně přesvědčený, že to musí být penalta. Když to rozhodčí viděl jinak, tak to tak asi bylo...“

Tomáš Janotka, trenér Hanáků, pak pokračoval v podobném duchu. „Jestliže VAR intervenoval u penaltového zákroku, měl stejně reagovat i při zákroku na Slámu, aby si rozhodčí udělal obrázek sám a aby se pro regulérnost udělalo maximum,“ doplnil svého záložníka.

Článek pokračuje pod infografikou.

Zatímco Janotka může být s anglickým týdnem relativně spokojený, protože plichty se Slavií, Rakówem a v Karviné se na Andrově stadionu počítají jako tuze cenné, u mistra jsou navzdory stejnému bodovému zisku ze tří zápasů pocity rozpačité. Ano, kdyby Vasil Kušej nebo Ondřej Zmrzlý vyřešili lépe zajímavé situace, favorit odjel spokojený, nicméně hra Pražanů drhne.

Nefungují jim standardní situace (ze čtrnácti rohů nehrozilo žádné nebezpečí), vázne kombinační součinnost, skřípe to i dvěma klíčovým reprezentantům, Lukáši Provodovi s Tomášem Chorým.

„Dobře se dostáváme do poslední třetiny v okolí vápna, ale tam už nám chybí to, jak umí situace vyřešit Doudis (David Douděra) nebo loni Malick (Diouf),“ zalitoval Trpišovský.

„Často naše situace z křídelních prostorů končí brejkem soupeře, honíme to po celém hřišti, což stojí síly. Doudis je trochu nedoceněný hráč vzhledem k tomu, kolik metrů získává, kolik má dotyků ve vápně. Poslední dva zápasy nám to běhá, zdravotní stav se zlepšil, ale chybí nám lehkost.“

Proto je Slavia už přesně měsíc bez výhry. Zlomit sérii se bude snažit ve středu v MOL Cupu ve Zlíně i s Erikem Prekopem na hrotu. „Dostane šanci,“ přikývl šéf lavičky.

Bezzubá Slavia: neškodné rohy i Chorý, Kušej to musí řešit líp. Nejlepší byli fanoušci • isport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Slavia1376022:827
3Sparta1283123:1127
4Olomouc1355310:720
5Zlín1355316:1420
6Plzeň1254321:1319
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

