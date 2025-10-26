Předplatné

Majer v ohrožení? Série špatných výsledků vyvolává v Mladé Boleslavi otázky

SESTŘIH: Boleslav - Karviná 2:4. Přestřelka lépe vyšla hostům. Skvělý výkon i bez Hyského • Zdroj: isport.tv
Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer
Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer
Kapitán Mladé Boleslavi Martin Králik
Filip Matoušek z Mladé Boleslavi se chytá za hlavu
Petr Fantyš, Jiří Fejgl, Jonáš Bartoš
Chance Liga
Na ligovou výhru čekají v Boleslavi už šest utkání. Po úspěchu v Teplicích uprostřed září střídají modro-bílí remízy a prohry a postupně se propadli až na předposlední místo tabulky. Pro loňského účastníka evropských pohárů neakceptovatelné. V zákulisí už se v poslední době špitá o možné trenérské výměně. Vedení ale do dalších týdnů zatím věří Aleši Majerovi.

Tahle série bolí určitě hodě. Slovácko, Pardubice, Bohemians i Karviná patří bezpochyby do kategorie hratelných soupeřů, přesto ze čtyř říjnových utkání vykřesala Boleslav pouze dva body. „Jsem zklamaný. Cítím takovou prázdnotu, stálo nás to úsilí, připravovali jsme se a nakonec ta práce nestála za nic,“ hlesl kouč Majer po sobotní prohře 2:4 s Karvinou.

Hlavním problémem týmu je jednoznačně defenziva, což dokládá právě i poslední utkání a čtyřbrankový výprask. Za 13 kol už inkasovali Středočeši 31 branek. To je průměr skoro 2,4 gólu na zápas a defenzivně jsou jednoznačně nejhorším celkem soutěže. „V zimě bychom potřebovali zvýšit konkurenci v defenzivě. Typologicky nemáme takové stopery, jako třeba Karviná,“ posteskl si holohlavý stratég po dalším debaklu.

Celkem logicky pak na tiskové konferenci padla i otázka na jeho pozici. „V ohrožení se necítím. Je to na vedení, ale když se spolu bavíme, je to vždy konstruktivní, co můžeme zlepšit, jak v zimě doplnit kádr a zatím jsem nedostal žádnou podmínku nebo výhružku. Naopak musím vyzdvihnout podporu klubu, kterou máme my i hráči. Je to o nás, my se musíme zvednout,“ uvědomuje si Majer.

Vedení kouče podrželo

Web iSport pak směrem k možné výměně na lavičce oslovil i vedení klubu. „Nejen realizační tým vedený Alešem Majerem, ale i samotní hráči mají jasný úkol – zastavit herní i tabulkový propad. Všichni si uvědomují situaci a musí přistoupit k dalším utkáním s maximální odpovědností a odhodláním změnit současný stav,“ reagoval sportovní ředitel Josef Jinoch. 

