SESTŘIH: Olomouc - Slavia 0:0. Sešívaní už 345 minut bez gólu, první zůstává Jablonec

Abdoulaye Sylla se přetlačuje s Vasilem Kušejem
Jiří Sláma byl v Olomouci odnesen na nosítkách
Choreo fanoušků Olomouce
Prezentace Tribuny Sever v Olomouci
Prezentace Tribuny Sever v Olomouci
Tomáš Chorý kryje míč před Jiřím Slámou
Fotbalisté pražské Slavie remizovali ve 13. kole první ligy v Olomouci 0:0 a nezvítězili v pátém soutěžním utkání po sobě. Napříč všemi soutěžemi uhráli počtvrté v řadě nerozhodný výsledek, z toho třikrát v lize. Obhájce titulu zůstal v sezoně nejvyšší soutěže jako jediný tým bez porážky, pošesté ale hrál nerozhodně a je tak remízovým „králem" ligy.

Vršovičtí jsou v neúplné tabulce druzí o bod za vedoucím Jabloncem a o skóre před třetí Spartou. Letenští ale mají k dobru úterní dohrávku s Bohemians 1905. Slavia, která ve středu v Lize mistrů remizovala bez branek v Bergamu, neskórovala ve třetím soutěžním utkání za sebou. Její střelecký půst trvá už 345 minut.

Olomouc zakončila anglický týden další remízou, ve čtvrtek na Andrově stadionu hrála v Konferenční lize s Čenstochovou 1:1. V nejvyšší soutěži zvítězila v jediném z posledních šesti utkání, zároveň ale v lize pětkrát v řadě neprohrála a je čtvrtá.

Domácí oproti čtvrtku nastoupili se třemi změnami, hostující trenér Trpišovský z úspěšné sestavy z Bergama posadil pouze Mbodjiho a místo něj poslal na hřiště Zmrzlého.

Už v první minutě pádil po rychlé akci Kušej na Koutného, který vyloženou šanci slavistického útočníka nadvakrát zlikvidoval. Pro Sigmu to bylo varováním pro zpevnění zadních řad. To fungovalo u postupných útoků Slavie, ale méně už u rychlých přechodů. Ve 12. minutě si dvojice Kušej - Koutný zopakovala situaci z úvodu a opět z ní vyšel vítězně hanácký brankář.

Olomouc vyrážela z hlubokého obranného bloku k občasným brejkům. Nejnebezpečnějším výsledkem byla střela Ghaliho zleva do boční sítě a Kostadinovova rána nad. Mistrovský celek se po krátkém výpadku vrátil k nátlakové hře, kterou přetavil do konce poločasu v 10 rohových kopů, několik závarů v pokutovém území a jednu nebezpečnou hlavičku Zmrzlého.

Po přestávce se domácí tým snažil vysokým presinkem ztížit rozehrávku Slavie, jejíž nápor neměl velkou intenzitu. Chyběla mu větší kreativita a finální přihrávka, která by vytvořila gólovou příležitost. Ta přišla v 69. minutě, kdy Zmrzlého centr zleva propadl k Vlčkovi a jeho střelu za překonaného Koutného vytáhl hlavou nad břevno střídající obránce Huk. Šlo o největší šanci Slavie v celém zápase.

Duel tím dostal ještě větší náboj, prioritou Sigmy byla bezchybná defenziva. Směrem dopředu nedokázali domácí udržet míč delší dobu na svých kopačkách, a proto se k zakončení nepropracovali.

S přibývajícím časem vystupňovala Slavia svoje úsilí, ale na tři body nedosáhla. Naopak v 88. minutě se po brejku střetl ve vápně Šíp s Markovičem. Hlavní sudí Starý nařídil pokutový kop, ale po konzultaci s videorozhodčím jej odvolal a ještě udělil Šípovi žlutou kartu za simulování.

Slavia v lize s Olomoucí osmkrát po sobě bodovala, na jejím hřišti prohrála pouze v jediném z posledních 12 duelů nejvyšší soutěže. Nenavázala tam však na minulá čtyři vítězství, přesně před šesti měsíci tam po triumfu 5:0 oslavila první titul po čtyřech letech.

Sigma v sedmi domácích ligových zápasech v sezoně neprohrála a získala tam 15 z celkových 20 bodů v ročníku. Navíc potvrdila, že má se sedmi inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Slavia1376022:827
3Sparta1283123:1127
4Olomouc1355310:720
5Zlín1355316:1420
6Plzeň1254321:1319
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

