Velké jméno pro reprezentaci? Nedvěd má jednat s Klinsmannem, Trunda reaguje
Italský sportovní novinář Nicolò Schira přišel s informací, že generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd jedná o místě reprezentačního trenéra s Jürgenem Klinsmannem. Ještě zajímavější je, že informace Sportu to přinejmenším nevyvracejí. Spíš naopak.
Vstupní data jsou jasná: Česko je po odvolání Ivana Haška v přechodné fázi. Do dvou listopadových zápasů povede národní tým dosavadní asistent Jaroslav Köstl. Souběžně s tím však asociace hledá jeho stálého nástupce, který by měl mužstvo přes baráž dovést na mistrovství světa.
Priorita? Zahraniční trenér.
A do toho italský žurnalista Nicolò Schira napsal na síť X: „Jürgen Klinsmann je kandidátem na trenéra české reprezentace. Rozhovory už začaly.“
Může to být střela vedle, ale taky nemusí. David Trunda, předseda asociace, reaguje pro iSport.cz neurčitě. „V tuto chvíli nepovažuji za korektní s ohledem na jednotlivé kandidáty komentovat probíhající ani domnělá jednání o novém trenérovi české reprezentace,“ říká.
Obeznámené zdroje Sportu ovšem říkají, že by se skutečně tímto směrem mohlo něco dít. A to přesto, že asociace kromě sportovní stránky věci přiznaně řeší také její ekonomický aspekt. Jinými slovy: kouč z ciziny ano, kvalitní, ale zároveň takový, na kterého budou peníze. Což mohou být dvě úsečky, které se protnou nejdříve v nekonečnu…
Na Strahově spoléhají, že kandidáta – a třeba to bude Jürgen Klinsmann – osloví svou vizí. A co se týče financí, určitě by v nabídce byl obsažen velmi důstojný bonus v případě postupu.
Asociace si prý žádá trenéra, který má zkušenost s vedením národních týmů. Do toho jednašedesátiletý Klinsmann zapadá bez potíží. V roce 2004, po výbuchu na EURO, převzal své Německo, rozjel razantní přestavbu a na domácím mistrovství dovedl tým do semifinále. V letech 2011 až 2016 vedl poměrně úspěšně Spojené státy, v období 2023–2024 Jižní Koreu. Z funkce byl odvolán kvůli překvapivé porážce s Jordánskem v semifinále mistrovství Asie, i když smlouva mu měla vypršet až na mistrovství světa v příštím roce.
Tak se tam třeba objeví s českým týmem. To je však zatím velice předčasné…