ONLINE: Real - Barcelona 2:1. El Clásico o čelo La Ligy, Mbappé neproměnil penaltu

Kylian Mbappé otevřel skóre proti Barceloně
Kylian Mbappé otevřel skóre proti Barceloně
Fermin Lopez slaví vyrovnávací branku v El Clásicu
Fermin Lopez slaví vyrovnávací branku v El Clásicu
Kylian Mbappé otevřel skóre proti Barceloně
Kylian Mbappé otevřel skóre proti Barceloně
Kylian Mbappé oslavuje gól v dresu Realu Madrid
6
La Liga
Den, kdy se fotbalová pozornost upře do Španělska. Souboj Realu s Barcelonou je každý rok jeden z nejočekávanějších, a ani letos tomu nebude jinak. Madridský celek vede před rivalem La Ligu o dva body. Svěřenci Xabiho Alonsa, který tým v létě přebral, těží především z formy Kyliana Mbappého. Francouzský kanonýr stihl za 9 zápasů 10 branek. Katalánce trápí rozsáhlé marodka, chybět by měl Raphinha i Robert Lewandowski. Jejich ofenzivní snažení tak bude řídit hlavně osmnáctiletý Lamine Yamal. Tým trenéra Hansiho Flicka může povzbudit bilance vzájemných střetnutí. Ovládl poslední čtyři El Clásica. Jak dopadne to dnešní? ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 16.15 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Real980120:924
2Barcelona971124:1022
3Villarreal1062218:1020
4Espanyol1053214:1118
5Atlético944116:1016
6Real Betis944115:1016
7Elche 1035211:1014
8Bilbao104249:1014
9Getafe1042410:1214
10Sevilla1041517:1613
11D. Alavés93339:812
12Vallecano932411:1011
13CA Osasuna93157:910
14Real Sociedad1023510:149
15Levante1023514:189
16Mallorca1023511:159
17Valencia1023510:169
18Celta Vigo90728:117
19Oviedo102177:197
20Girona101459:227
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

