Bezzubá Slavia: neškodné rohy i Chorý, Kušej to musí řešit líp. Nejlepší byli fanoušci

Bezzubá Slavia: neškodné rohy i Chorý, Kušej to musí řešit líp. Nejlepší byli fanoušci • Zdroj: isport.cz
Jindřich Trpišovský se zdraví před zápasem s Tomášem Janotkou
Olomoučtí Michal Beran a Ahmand Ghali
Fanoušci Sigmy vytáhly pyrotechniku
Slavia pouze remizovala v Olomouci
Abdoulaye Sylla se snaží vypíchnout míč Vasilu Kušejovi
Abdoulaye Sylla se přetlačuje s Vasilem Kušejem
Prezentace Tribuny Sever v Olomouci
Třetí zápas bez vstřeleného gólu - ale na rozdíl od bezbrankové plichty s Bergamem je nedělní výsledek na Hané pro slávisty velké zklamání. „Čtrnáct rohů, ale vůbec nic z toho. Chorý si ani neškrtl, Prekop měl jít na plac dřív. Nejhorší je, že podobná hra mě u současné Slavie už ani nepřekvapuje a pokud se něco nezmění, červenobílí o titul zase přijdou,“ říká v Prvním dojmu z Androva stadionu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. 

  • Kdo ho nejvíc zaujal v dresu Sigmy?
  • A měl by Lukáš Provod na čas přijmout pozici žolíka?

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Slavia1376022:827
3Sparta1283123:1127
4Olomouc1355310:720
5Zlín1355316:1420
6Plzeň1254321:1319
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

