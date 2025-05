Díky za Klapku s Laukem i za v klidu zodpovězené otázky, které fanoušky zajímají

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Loňská nominační tisková konference před mistrovstvím světa vytvořila v brněnské místnosti neobvyklé dusno, takřka až nedýchatelné. Napětí by se dalo krájet a shodou okolností se dostalo až do filmu Zlatá cesta, mapující vyhraný šampionát. A to v souvislosti s údajnou „obrovskou kritikou médií“ před zlatým pražským jarem. V reálu šlo přitom jen o položené dotazy na hráče z NHL, kteří se do konečného výběru nedostali. Odpověď zajímala novináře i proto, že to zajímalo i fanoušky. A pro ty se to hraje, nebo se to aspoň říká. Program MS v hokeji>>>