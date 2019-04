Konec bídy v hokejovém Edenu? Nový majitel přináší naději | iSport.cz

Úspěšný byznysmen bude jako srdcař sázet na klubové odchovance a hráče se vztahem ke Slavii. Pokračovat bude i cesta dávání prostoru mladíkům, kterou trenéři Miloš Říha mladší a spol. rozjeli už v právě skončeném ročníku, byť s nevalnými týmovými výsledky. Ale jen to samo o sobě stačit nebude.

Hlavním úkolem pro nového šéfa je přilákat další sponzory tak, aby Slavia byla dostatečně finančně zajištěna a mohla v horizontu několika let reálně uvažovat o návratu mezi elitu. I když Tichý rozhodně nouzí netrpí, nedá se předpokládat, že by byl schopen zajistit chod klubu v řádech desítek milionů korun sám. Tak, aby hrála na výrazně vyšší úrovni, než dopadla poslední sezona.

Byl to smutný pohled na kdysi známou značku. Nejstarší hokejový klub u nás, zmírající ve druhé nejvyšší soutěži, kde po pádu z extraligy v roce 2015 uzavřel už čtvrtý ročník. Slavia poprvé nepostoupila ani do play off, konečné jedenácté místo z patnáctky účastníků Chance ligy je i s hodně omlazeným mužstvem ostudou.

Není třeba si nic nalhávat, v hokejovém Edenu nastala doba temna. Na klubové trofeje se už jen práší. Zlatá éra, kdy v letech 2003 až 2009 získala Růžičkova družina v extralize dva tituly, navíc byla třikrát ve finále, už zůstala jen ve vzpomínkách. Hezkých, ale také bolestivých. Vzhledem k tomu, kam až se Slavia za jedno desetiletí propadla.

Zásadní je teď pro vyznavače červenobílých barev vrátit klubu kredit. Tak, aby nevznikaly situace, že najednou v průběhu sezony zjistíte: Jéé, my vlastně nemáme na výplaty hráčům. Tahle krize zasáhla klub na podzim 2016, následovala hráčská stávka a trapas, kdy jeden zápas musela odehrát juniorka. Posléze přišel rozprodej skoro třetiny týmu.

Od té doby Slavia sportovně i finančně strádá, jela spíš jen tak ze setrvačnosti. To se podepsalo i na divácké návštěvnosti, která od sestupu neustále klesala a klesala, až naposledy spadla na průměr necelých 900 diváků na domácí utkání. Hodně bídná vizitka. Méně lidí chodilo jen na zimácích v Ústí, Porubě, Kadani a Benátkách.

První krok už nový majitel udělal, správně pochopil, že A tým potřebuje sportovního manažera. Jmenován byl Jiří Veber. Bývalý úspěšný obránce a reprezentant, jenž už několik let vede ve Slavii mládež. A počíná si zdatně. V nové roli to však bude jeho premiéra, společně s koučem Říhou už pracují na sestavení kádru pro příští sezonu.

Těžko se však dá očekávat, že by do Slavie dorazilo nějaké hvězdné jméno či došlo k výraznému posílení. Pokud se podaří alespoň postavit základní kostru týmu, bude to krok kupředu. V zápasech minulého ročníku se v „sešívaném“ dresu protočilo 43 hráčů včetně šesti brankářů. Najít nějakou tvář mužstva bylo skoro nemožné. Spíš jste jen zkoumali, kdo že to vlastně je v sestavě.

Mladíci, kteří mají za sebou adaptační rok v soutěži dospělých, už musí ukázat, jestli na to mají. A na trenérech v čele s Říhou je, aby to z nich dostali. Syn reprezentačního kouče zatím v Edenu příliš nepřesvědčil. Teď je na čase, aby vybalil všechen trenérský um. Samozřejmě v souladu s tím, jaký hráčský materiál dostane k dispozici. V minulosti už prokázal, že s mladými pracovat umí.

Klíčové je také obsazení pozice brankářské jedničky. Tam po odchodu Dominika Frodla do Plzně, kde teď září i v play off, nenašli v pražských Vršovicích náhradu. Aspoň jedna posila do branky, obrany i útoku. Tedy do každé řady dosadit nadprůměrnou kvalitu na první ligu. Taková je zhruba představa nového vedení. Jen se nesmí příliš váhat, nebo vám vytipovaní hráči zmizí jinam…

Praha možná jednou bude mít zas velké ledové derby Sparta-Slavia. Ale bude to chtít ještě hodně práce, trpělivosti. Když se Slavii podaří nastavit koncepci, ze které se nebude uhýbat, a hráči nebudou muset řešit, jestli bude na výplaty, vykročí Standa Tichý, jak je familiérně označován v článcích na slávistickém webu (nejspíš na vlastní přání), správnou nohou.

V poslední sezoně měli slávisté, kdyby se z první ligy sestupovalo, spíš blíž k derby bitvám proti Kobře či Letňanům. Příkladem ať je pro ně fotbalová Slavia. Ta je teď na vrcholu, před pár lety byla ale téměř na pokraji klinické smrti. Hokejová se k ní pomalu přiblížila. Poslouží nástup nového majitele jako budíček?