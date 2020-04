Zrušení sestupu v extralize? Pro kluby možná jediná cesta, jak přežít | iSport.cz

Deník Sport ve svém středečním vydání přinesl informaci, že se v Tipsport extralize schyluje k uzavření soutěže. Přesněji řečeno ke zrušení sestupu. Vítěz Chance ligy by do ní za splnění určitých podmínek mohl přistoupit. Podle našich informací je nadpoloviční většina klubů k tomuto návrhu svolná. Je to správný krok?

Na výkřiky hráčů, že chtějí zachovat nejvyšší soutěž otevřenou a potřebují nad sebou bič sestupu, si asi ještě vzpomenete. Milan Gulaš do placu házel ostrá slova, že majitelům jde jen o vlastní klid a teplo.

Uběhly čtyři měsíce a vlastně všechny tehdejší argumenty se převrátily. Teď by mělo být v zájmu samotných hráčů, aby se extraliga shora uzavřela, protože se může stát, že na podzim nebudou mít kde hrát.

Doba, ve které se tehdy debata vedla, byla úplně jiná. Devastují koronakrize pustoší všechna odvětví podnikání, sport není výjimkou. A hokej zvlášť. Česká extraliga není pro majitele prostředkem ke zbohatnutí. Jasně, přináší jim další kšefty, drží je ve vysoké hře byznysu. Samotné kluby jim ale profit nepřináší. Třinecký Ján Moder nebo karlovarský Karel Holoubek jsou nadšenci, pro které je hokej zábavou a srdeční záležitostí. Jenže kladivo teď dopadá na všechny.

Mluví se o tom, že některé kluby v extralize i první lize balancují nad propastí krachu. Peníze ušetřit potřebují. Nutně. Z existenčních důvodů. Těžkou dobu potřebují přežít. Moc bych si přál, aby se jim to povedlo, a finance pak do hokeje za pár let poslali zpátky. Ne však do kapes hvězdných posil, ale rozvoje mládeže a vzdělávání trenérů.

Pokud se extraliga opravdu svrchu uzavře, musí se stanovit jasné podmínky. Kvalita stadionu, akademie, složení finanční kauce, platové dno a v ideálním případě i strop. Jedno zajistí, aby kluby neklouzaly v elitní soutěži s podprůměrným týmem za pár milionů korun, strop se pak postará o to, aby se některé ekonomicky zajištěné kluby nepustily do bláznivých závodů ve zbrojení. Nikdo nestojí o to, aby ze soutěže zmizela její vyrovnanost a podobně jako ve španělské fotbalové lize by po dekádu vládli neohroženě dva (občas tři) kluby.