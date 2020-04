Král k otázce uzavření extraligy: Jsem jasně proti, klubům jde o klid | iSport.cz

Sparťan Petr Kalina se pouští do Lukáše Krenželoka z Liberce po gólu do sítě Matěje Machovského, protestuje Lukáš Pech • Barbora Reichová (Sport)

V hokejovém zákulisí začíná stále hlasitěji rezonovat otázka, že by byla Tipsport extraliga pro příští sezonu nesestupová. „Na rok nebo dva by se měla uzavřít, aby se kluby dokázaly ekonomicky stabilizovat. Nastavily by se podmínky, aby kluby vůbec mohly fungovat,“ říká například hráčský agent Martin Podlešák.

S tím souhlasí i řada klubů nejvyšší soutěže. „Pro příští sezonu bych byl určitě pro. V téhle těžké době jde o to přežít a ne si tady honit triko. Nedovedu si představit, že by se v těchto podmínkách mělo hrát o sestup,“ kroutí hlavou trenér a sportovní manažer Karlových Varů Martin Pešout.

Jejich pohled nesdílí prezident Českého hokeje Tomáš Král. Naopak. Je o dvě stě procent opačný. „Jsem v tomhle jednostranný. České prostředí je v tomto směru specifické. Je to u nás jasně nastavené na postupy a sestupy. V minulosti jsme se v nižších nebo mládežnických soutěžích nechali několikrát přesvědčit, ale ten plánovaný záměr to nikdy nemělo. Nikdy. Stálo nás to čas, a nakonec jsme to vždycky odnášeli my. A to nemusí být nějaká korona krize,“ říkal pro Českou televizi.

„Když to řeknu na rovinu, z mého pohledu jde hlavně o klid pracovní i osobní. Letos se jasně ukázalo, že to sportovně bylo úžasné. Jde přece hlavně o sport, já jsem v tomto jednoznačně proti. Argument současné situace neberu, nic se pro mě nemění,“ dodal striktně.

Stejný názor měl i druhý debatující, bývalý ligový forvard Milan Antoš. „Ekonomika bude hokej limitovat, hráči půjdou s penězi dolů. Tak to prostě bude. Někdo teď volá po uzavření extraligy… jenže celá česká hokejovou obec je postavená na tom, že se postupuje a sestupuje. To je to, co žene hráče, trenéry, manažery a vůbec celé kluby, aby pracovali víc, snažili se víc a chtěli se někam dostat. Kdybychom to zastavili, všichni ztratí elán jít výš. Přemýšlet o tom, že protože je krize, tak zastavíme extraligu a necháme ji hrát jen vybrané kluby, se mi osobně nelíbí. Sestup a postup k české národní kultuře prostě patří.“

V otázce změny formátu soutěže Král pouze řekl, že by byl pro, aby čtyři nejhorší kluby po základní části nekončily sezonu už v únoru (jak tomu bylo letos), ale dál by pokračovaly v jakémsi play down.

Vyjádřil se též k otázce snižování platů a ukončování smluv některými kluby. „Všichni musí udělat nějaké ústupky. Nemělo by se bojovat, ale rozumně se domluvit. Líbí se mi například Liberec nebo Kometa, kde obě strany najdou společnou řeč. Nejde o to vyhrát nad druhou stranou, tahle situace bude mít pouze poražené,“ dodal Král.

