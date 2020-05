Návrh tria extraligových vzbouřenců projít nemůže. Proč s ním tedy přišli? | iSport.cz

Brankář Sparty Matěj Machovský dělal, co mohl, aby Pražanům natáhl vítěznou sérii do desátého zápasu. Z vítězství se i přesto radoval Liberec • Pavel Mazáč / Sport

Vyhlídka, že by opravdu prošel, je minimální. Ostatní kluby to nikdy nedovolí, samy by si pod sebou podřezaly větev. K trojici povstalců by mohly přibýt ještě Pardubice, které pod novým majitelem vyhlíží úspěšný restart. Právě Petr Dědek je údajně rovněž pro zachování sestupu z extraligy.

Proč si tedy kluby daly tu práci, a projekt s mizivou nadějí na zelenou sesmolili? Minimálně je to pro ně dobré PR před fanoušky, kteří si výživný boj o sestup v uplynulé sezoně užili a navržený model svazu jim zrovna nevoní. Zároveň je zvláštní, že šanci finančně stabilizovat klub během dvou sezon bez sestupového meče odmítli zrovna v Liberci a Plzni, tedy v organizacích, které v minulých dnech přišly s prosíkem o milionové dotace v době krize za vedením svých měst.

Debata o tom, že by se extraliga někdy opravdu hrála s šestnácti účastníky, je rovněž sama o sobě nonsens. Možnost postupu z prvoligového suterénu tu být fakticky může, prakticky by ale těžko někdy splnil všechny nároky, které se pro udělení licence plánují.

V zákulisí se teď odehrává vysoká hra, ve které se točí hromada peněz. Je však mimořádně zarážející, jak extrémně se liší pohled na věc mezi jednotlivými majiteli klubů i vedením soutěže. Zvlášť, když kluby v konečném důsledku nejsou konkurenty, ale společnými akcionáři jedné firmy zvané Tipsport extraliga. Takhle zásadní rozkol mezi nimi možná ještě nebyl.