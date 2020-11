Sparta hlásí zvučnou posilu! Sobotka zatím podepsal smlouvu na měsíc

Zlínský útočník Bedřich Köhler vstřelil Spartě dva góly, na zisk bodů to však nestačilo • ČTK / Glück Dalibor

Čtyři fanoušci hokejové Sparty vyrazili do Zlína • Michal Beránek (Sport)

Zkušený útočník Vladimír Sobotka je novou posilou hokejové Sparty. Třiatřicetiletý forvard jednal i s Pardubicemi , nakonec se ale dohodl s pražským celkem. Bývalý útočník St. Louis, Omsku či Buffala podepsal smlouvu na měsíc s tím, že spolupráci je možné prodloužit. Hrát by mohl už v úterý proti Mladé Boleslavi.

Třiatřicetiletý český reprezentant hrál v minulé sezoně NHL za Buffalo a poté, co se stal volným hráčem, podepsal v říjnu krátkodobou smlouvu se švýcarským celkem Rapperswil-Jona. Po měsíci a pouhých čtyřech odehraných zápasech tam ale skončil a nyní na podobném principu bude působit ve Spartě. Zda zůstane v extralize, bude záležet na případných nabídkách na návrat do zámoří, případně do KHL, kde dříve působil v Omsku.

„Měli jsme o Vláďu velký zájem. Je to poctivý a šikovný hokejista, který umí zahrát skvěle nejen dopředu, ale také dozadu. Filip Chlapík s námi bohužel v tuto chvíli hrát nemůže, podepsal novou smlouvu a chce se vrátit do NHL. Když se naskytla možnost spolupráce s dalším špičkovým hráčem se zkušenostmi z NHL, nemohli jsme ji nevyužít,“ uvedl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

Pražský klub nebyl jediným zájemcem o služby hokejisty, který hrál v NHL i za Boston a St. Louis a má v zámořské soutěži na kontě během jedenácti let 599 zápasů včetně play off. „Ve hře byly tři kluby a nějaké nabídky z Ruska. Se Spartou jsme se dohodli na podmínkách, navíc Sparta je klub, který má nejvyšší ambice. Já jsem seděl už tři týdny doma, chtěl jsem hrát zase hokej,“ řekl Sobotka, který v závěru angažmá ve Švýcarsku byl v karanténě kvůli nemoci covid-19 zjištěné u několika hráčů týmu.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE