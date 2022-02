Rébus Krejčí: Hvězdě by mohla pomoct výměna křídel, hru vidí jinak

BLOG ONDŘEJE KUCHAŘE PŘÍMO Z PEKINGU | Sami jsme na stránkách deníku Sport tenhle útok ještě před prvním srazem národního týmu načrtli. Filip Pešán pak z papíru utvořil realitu. Sehraná dvojčata z Čeljabinsku a uprostřed hlavní eso David Krejčí. On v roli architekta hry, Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem jako aktivní křídla schopná bránit i zakončit jeho přihrávky. Jenže zatím to ideálně neklape. Elitní útok na první bod v turnaji čeká. Co s tím?