Pešán: Může to být zlom. Chválil Krejčího i skauting před nájezdy

PŘÍMO Z PEKINGU | Bylo na něm vidět, že z něj spadlo to největší napětí. Po sedmi porážkách přišla výhra. Kouč Filip Pešán věří, že právě vydřený triumf nad Švýcary (2:1 po nájezdech) nastartuje jinou sérii. Tu vítěznou. „Myslím si, že to může být zlom,“ reagoval reprezentační trenér. Český tým nejspíš čeká osmifinále, což je podle něj komplikace, ale teď hlavně řeší zítřejší zápas s Rusy.

První výhra v sezoně, stejně jako na olympiádě. Takže úleva?

„Velká. I když jsme zápasy nehráli úplně špatně, prohrávat je ubíjející. Jak pro hráče, tak pro trenéry. V týmu byla taková napjatá atmosféra. Cítíme tlak na vítězství a jsem moc rád, že se nám to povedlo. Doufám, že jsme nastartovali jinou sérii.“

Může to být zlom?

„Myslím si, že může. Utkali jsme se s velmi těžkým soupeřem, který nám nedal centimetr ledu. Hra byla plná soubojů. Obstáli jsme a navíc fantasticky zavřel bránu Šimon Hrubec, což jsou atributy, které by nám mohly pomoct.“

Zvedá se mužstvo podle vás?

„Tak bych to úplně neřekl. Měli jsme úplně jiného soupeře než v prvním zápase. Švýcaři dobře bruslili a byli hodně agresivní. Proti Dánům jsme měli o hodně víc šancí, nemuseli jsme tolik bojovat o kotouče, měli jsme je mnohem víc na holi. Špatně jsme řešili předbrankový prostor a špatně jsme nakládali se šancemi. Proto bych neřekl, že jsme se zlepšili. Každopádně jsme dneska byli rovnocenným partnerem velmi silnému soupeři.“

Úzký led je problém pro spoustu hráčů, že?

„Je vidět, že si všichni hráči zvykají. Všechno je rychlejší. Rozhodnutí musí padnout daleko dřív, což je vidět na našich střelách od modré. Jakékoliv předržení kotouče znamená blok, protože hráči jsou velcí, hokejkou daleko dosáhnou. Na téhle věci určitě budeme pracovat. Na můj vkus jsme od modré čáry dostávali málo puků do brankoviště.“

Přišlo mi, že trochu více žila celá střídačka. Nebo ne?

„To si nemyslím. Ale nastoupili jsme proti silnému soupeři, který hrál hodně do těla. Byly tam nabuzující prvky jako bitka Vládi Sobotky, dohrané souboje, zblokované střely. Jak to bylo vyštengrované Švýcarskem, i naši hráči se do ráže dostali víc než v zápase s Dánskem, které hrálo tichý sumo hokej. Taky nám pomohlo, že jsme neprohráli první třetinu.“

Nebyli jste spokojení s rozhodčími? Hlavně asistent Jaroslav Špaček byl hodně slyšet…

„Některá rozhodnutí se nám zdála trošičku hraniční, ale určitě jsme neměli pocit, že nás rozhodčí chtějí zašmiknout.“

Nejspíš vás nemine předkolo. Počítáte s tím? Už se na to chystáte?

„Nepřipravujeme. Čeká nás zápas s Ruskem, který chceme vyhrát a uděláme pro to všechno.“

Přesto – není to komplikace, že budete muset hrát zápas o všechno ještě před čtvrtfinále?

„Určitě to komplikace je, bylo by lepší postoupit rovnou z prvního místa. Ale takový ten turnaj je. Musíme se soustředit na Rusy, dál nekoukáme.“

Jak na ně? Zatím na turnaji nedostali ani gól…

„Musíme zlepšit přesilovky, ve kterých si musíme pomoct. Na tomhle malém ledě nejdou nikomu vzhledem k rychlému přístupu a blokování střel... Nikdo nemá přesilovky dobrý. My musíme dostat puk do brankoviště a bylo vidět na gólu Smejkala, že když se hráči cpou do branky, tak nějaká dorážka může přijít. Před koncem tam měl Tomáš Hyka prázdnou branku, to jsou přesně ty situace. Puk nahozený do brány a jsme tam první u dorážek. Tohle musíme praktikovat i s Ruskem.“

Jak jste volil exekutory nájezdů? Hráči si řekli, nebo jste to rozhodl vy?

„Oznámil jsem to, trochu jsem se dnes bavil se Zdeňkem Orctem a Martinem Strakou. Shodli jsme se na čtyřech jménech a jedno jsem vybral sám. Zdeněk studoval střelce Švýcarů i to, jak chytá brankář (Genoni). Hráči měli dobrý skauting a slyšeli jednu informaci, že dostává od praváků góly pod lapačku. David s tím velkým jménem na zádech se sebral a hned to využil. To bylo fajn, že ta Zdeňkova práce se vyplatila.“

Jak se vám jeví David Krejčí při hře? Nepomohla by mu možná změna křídel?

„To ne… To bylo vidět i na šanci Hyky, kdy akci David založil fantastickým prostorovým bekhendem z našeho pásma. Ta lajna funguje. Nemůžu říct o žádné formaci, že to nějak nefunguje. S Dánskem hrál fantasticky, dnes to bylo velmi těžký, soupeř byl důrazný. Ale on si s tím naprosto poradil, vyhrává buly v obranném pásmu, začal jsem ho využívat i na oslabení. Pro mě fantastické.“

Soupeř se ho možná snaží rozhodit, ne? Někdy je z toho podrážděný.

„To si nemyslím. Je to naše týmová hvězda, samozřejmě že po něm soupeři možná trochu víc jdou. Ale nemyslím si, že by to bylo někým organizované. Na druhou stranu Davida neznám, možná to jsou věci, které ho při zápase nakopnou. Je tichý mimo led, ale třeba to tak je. S Dánskem dohrál velké množství soubojů, ustál je. Dnes znovu. Je to hráč, který má všech pět P.“