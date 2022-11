Ze Skleničky vyrostl elitní bek. Pořád zraje, přijde další šance v NHL?

PŘÍMO Z TURKU | Dlouhodobé trable národního týmu? Střílení gólů a nedostatek elitních komplexních obránců. Karjala Cup ukázal, že zase tak špatné by to být nemuselo. Ve třech duelech turnaje Češi nastříleli osm gólů. Not great, not terrible. Žádný zázrak, žádný průšvih. Finům v jejich obýváku před natřískanou arenou v Turku nasázeli pětku. Něco takového se povedlo poprvé od února 2017.

A zaujalo i několik obránců. Jan Košťálek ukázal, že na mezinárodní hokej směle stačí. Držel se toho, co ho zdobí i v Pardubicích. Podporoval útok, byl aktivní. Zvládl řídit hru, rozdávat přihrávky. Byť v posledním utkání se Švýcarskem tu nejhezčí vyslal v prodloužení zadovkou na soupeře, který rozhodl. I tohle ale k práci s rizikem patří. Pořád však v celkovém hodnocení jeho výkonu převažují pozitiva.

Trenér Kari Jalonen na Karjale extrémně spoléhal na dříve vytvořené vazby. Košťálka držel celou dobu v tandemu s parťákem z Dynama Tomášem Dvořákem. Jestli se někdo z tohoto páru bude na akci radovat z gólu, každý by tipoval Košťálka, jenže jednou se parádně trefil Dvořák. Taky on v Pardubicích rozkvetl. Ve Spartě byl hráčem, který rozdával tvrdost hlavně po odpískání ve šťouchanicích kolem branky. Teď svou sílu využívá líp. Je tvrdý v soubojích, hrát proti němu bolí. Taky Dvořák si řekl o další pozornost Jalonena a jeho štábu.

Který z beků ale nadchnul nejvíc? Jednoznačně David Sklenička. Nedá se říct, že by v něm Česku rostl elitní bek. Už ho totiž nějakou dobu má. Skleničkovi je 26 let. Za sebou má čtyři mistrovství světa a jednu olympiádu. Není žádný zelenáč. Pořád však zraje. Zlepšuje se. Pokud můžeme některého z českých beků současnosti označit za opravdu komplexního, pak jednoznačně tohohle borce.

Není z nejupovídanějších, na ledě za sebe nechává hovořit výkony. Zastane jakoukoli robotu. V posledních letech zesílil, nabral sebevědomí. Nenechá si nic líbit, byť je mimo led tichošlápek, mezi mantinely dovede být správně drzý. Na rozdíl od skleniček v Pelíškách se zdá být tahle Sklenička vpravdě nerozbitná.

Jalonen ho v repre staví spíše do defenzivní role, byť si na Karjale zahrál ve druhé jednotce i několik přesilovek. Už na posledním šampionátu v Tampere nadchnul Sklenička prakticky bezchybným představením. Teď na to navázal.

Paf jsou z něj také ve Švédsku, kde od nové sezony působí v barvách Brynäs. „Je jako štít a kopí v jednom,“ napsal o něm deník Expressen. Není divu. V 17 utkáních sebral na obránce fantastických patnáct bodů! V tabulce ligové produktivity mu patří osmé místo. A pozor! Pokud bychom spočetli jen body v rovnovážném počtu hráčů (bez přesilovek), byl by Sklenička na absolutním topu. V početní výhodě totiž připsal jediný punkt.

Pro srovnání, jeho bodovým maximem je sedmnáct čárek ze sezony 2020/21, kdy působil v Jokeritu v KHL. Pokud by Sklenička udržel nastavené bodové tempo, došel by na 46 bodů. Skoro trojnásobek. Od trenéra dostává důvěru, v průměru hraje kolem 23 minut na utkání. Výkony to splácí. Už jednou se zkoušel prosadit za oceánem. Během dvou sezon však do NHL nenakoukl, celé je strávil na farmě Montrealu v Lavalu. Přijde ještě další šance? Klidně by mohla. Pomoct mohou i výborné výkony v reprezentaci.