Sparta odmítnutím Varadi zvolila klid a pohodlí. Změnil by nejen mentalitu

Tři mistrovské tituly v řadě, k tomu jedno finále. Slušná vizitka. Václav Varaďa je jednoznačně nejúspěšnější a tedy i nejlepší český trenér poslední dekády. Když Sparta uvolnila místo hlavního kouče, neměla ve vedlejší místnosti připraveného nového nástupce, jak to bývá kdekoli jinde zvykem. Začala rybolov, rozhodila sítě. Mimo jiné oslovila Varaďu, začalo jednání. Nakonec se však klub jeho angažování paradoxně ze všech sil bránil.

Uvnitř organizace vznikly dva proudy. Jeden byl pro variantu A, tedy Varaďu. Druhý pak loboval za možnost B, kterou byl návrat Miloslava Hořavy. Ten dobře věděl, že je záložním plánem. Béčkem připraveným, kdyby áčko krachlo. Což se nakonec stalo. Teď už víme, který směr zvítězil.

Jdou zprávy o tom, že si Varaďa diktoval řadu podmínek, kvůli kterým jednání vázlo. Návrh smlouvy putoval tam a nazpět. Nechtěl být jen pasáčkem ovcí. Chtěl mít poslední slovo v rozhodování o posilách či odchodech. Debatovalo se taky o výši apanáže. Jeho příchodem by se v klubu mnohé změnilo. Jenže upřímně, kdo jiný by měl mít nárok na zvýšené požadavky než kouč s takovým curriculum vitae?

Co by ve Spartě zboural? Nebylo by toho málo. Třesk ve stylu vyházení poloviny mančaftu přes palubu je nesmysl. Spíše by se snažil najít konkrétní roli pro každého jednotlivce. Řešil by, kdo je ochotný se podřídit jedinému společnému cíli. Z kola by šel až ten, kdo by táhnutí za společné lano odmítl. Chcete pod Varaďou hrát? Pak musíte do puntíku plnit, co po vás chce. Jinak? Támhle jsou dveře. Sbohem.

Změnil by mentalitu celé organizace, má v sobě vítěznou esenci, která v Holešovicích tak dlouho zoufale schází. Překopal by herní styl. Ukrojil by pro sebe kus pravomocí sportovního úseku, jenž mají v gesci Petr Ton a Jaroslav Hlinka. Ten by jistě musel zmizet ze střídačky, nemyslitelné by taky byly návštěvy vedení v kabině. Byť prý i přímo v hráčském kádru zaznívaly „protivaraďovské“ hlasy, právě on je koučem, který umí dostat svěřence na svou stranu.

Jenže šéfové Sparty nakonec rošambo nedopustili. Odmítli toho nejlepšího, což ve svých vyjádřeních potvrdil konec konců i Hořava, který se s ním u jednacího stolu pravidelně střídal. „Ať je to jak chce, Venca Varaďa je v současnosti náš nejlepší trenér, má nejlepší výsledky. Sázka na něj byla úplně jasná. Tak jsem to od začátku bral. Jedině snad, kdyby se s ním Sparta nedomluvila na podmínkách smlouvy, pak by se asi obrátila na mě a vstoupila do konkrétnějšího jednání se mnou.“

O den později jeho slova uzrála. Sparta nakonec zvolila prověřenou cestu klidu a pohodlí. Šrapnel s kódovým označením VV nevybouchl. A pozor! Není to nic proti Hořavovi, který je v hokejovém prostředí všeobecně uznávanou a respektovanou autoritou.

Porci poctivé lopoty už v rudých službách taky odvedl. V sezoně 2020/21 tým spolu s Josefem Jandačem dovedl k výhře v základní části a poté do semifinále. Když se pak v rozběhnutém minulém ročníku vracel, opět pomohl k nastartování kuckající mašiny, která se nakonec zastavila až na Varaďově Třinci ve finále.

Měl na povel obránce. Pod jeho dozorem defenziva fungovala. Od několika beků Pražanů jsem slyšel, že pod lepším koučem nikdy - nehráli. Má skvěle zmáknutý systém, uvnitř týmu dovede trefně komunikovat, u všech má autoritu a respekt. A jedná totálně napřímo. Žádné povídačky kolem, stěžování si a klepy. Funguje na principu dvou P. Práce a pravda.

Původní podmínku, že by do Sparty šel, avšak jedině s Jandačem, musel po odmítnutí exparťáka přehodnotit. Teď bude Hořavu v metropoli čekat další těžká šichta. Vdechnout život předposlednímu celku tabulky, který se krčí u dna. Zvládne zopakovat loňské vzkříšení? A odolá v létě svým tradičním zaječím úmyslům? Na své poměry totiž podepsal nezvykle dlouhou smlouvu na celý rok a půl, tedy do konce sezony 2023/2024. Splní ji v plné délce?

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE