Komise rozhodčích se mýlí. VAR měl v Ostravě na Filla upozornit | iSport.cz

Česko a fotbaloví rozhodčí, to je tíživě specifická kombinace. I proto tu ještě stále panuje očekávání, chybné, že video to všechno zachrání. A že by mělo zasahovat do utkání více, než je běžné ve světě i než nakazuje protokol VAR.

To je taky omyl, video má napravovat především zjevná pochybení rozhodčích (s výjimkou ofsajdů, kde hraje i v centimetrech). Na vysvětlenou – zjevné pochybení je takové, kdy je přestupek očividný, zřejmý a rozhodčí ho neodpískal, nebo naopak, odpískal přestupek, který se evidentně nestal. Do působiště VAR tedy například nepatří nenařízená penalta, byť nařízena třeba být i měla, pokud se nejedná o zásadní přehmat.

To fanoušci, ale taky hráči i novináři často nechápou, volají po větším využití videa a zdejší fotbalová generalita jim v tom vychází vstříc – vznikla totiž jakási nepsaná dohoda, že se VAR bude oproti protokolu FIFA používat „o něco víc“. Jakkoli tomu rozumím, je to řízená cesta do chaosu.

VAR byl vymyšlen pouze pro zjevné situace právě proto, aby se nerozmělnil v nekonečných debatách o tom, zda zrovna tohle byl, nebo nebyl přestupek, a aby hlavní sudí neprostál u monitoru půl zápasu.

Například v posledním kole v utkání Zlín–České Budějovice (2:3) videorozhodčí Jiří Adam doporučil hlavnímu Pavlu Julínkovi přezkum souboje Vachtang Čanturišvili versus Patrik Čavoš, a podle mě chybně. A to přesto, že domácí hráč Čavoše možná skutečně fauloval – jenže viděli jsme jasný, nezpochybnitelný důkaz, že to tak skutečně bylo? Nikoli. Přitom právě ten je podmínkou, aby VAR zasáhl.

Zlín - České Budějovice: Video v akci! Vakho fauloval Čavoše, sudí Julínek nařídil po konzultaci s videorozhodčím penaltu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Takže videa pomálu, je to tak rozhodně lepší. Přesto podle mého v případě Martina Filla, který postavil strom do cesty jabloneckého Jana Sýkory, měl videorozhodčí Emanuel Marek jednat a hlavnímu Ondřeji Pechancovi přezkum u monitoru doporučit.

A to primárně nikoli proto, že se jednalo o hrubé nesportovní chování, byť i to by v tomto případě obstálo. Hlavním důvodem je to, že se přestupek stal za zády rozhodčího.

Baník - Jablonec: Střet Filla se Sýkorou mimo hru zůstal nepotrestán Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Protokol VAR totiž jasně říká: „Pouze jasné a zřetelné chyby a nepostřehnutý přestupek (za zády rozhodčího).“ Přesně takto to rozhodčím i zástupcům klubů prezentovala před začátkem ligového jara na své přednášce Dagmar Damková, členka komise rozhodčích FIFA i UEFA, která s výkladem VAR objíždí celý svět.

Přesto česká komise rozhodčích ve svém komuniké píše: „VAR dle Protokolu správně neintervenoval.“ Opírá se o to, že podle ní (podle iSport.cz však nikoli) šlo o zákrok na žlutou kartu, nikoli červenou, video tedy nemělo zasahovat. Komise ovšem opominula výše zmíněný faktor, tedy „nepostřehnutý přestupek“.

To je hrubá chyba.