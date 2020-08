Vítězství fotbalu. A ze Svobody s Tvrdíkem jsou kamarádi do deště | iSport.cz

Ideálně by to asi mělo vypadat jinak. Že za premiérem a jeho zdravotnickým týmem dorazí spojená generalita českého profi sportu a vyjedná, co dokáže. Protože v principu běží v každém sportu stále o totéž. Je to možná ideální představa, a asi proto na ni nedošlo. A tak za Andrejem Babišem a spol. vyrazily jenom fotbalové těžké váhy.