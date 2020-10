Aféra ohrožuje Damkovou i ve světě. To by ji ranilo mnohem víc

Dagmar Damková rezignovala na pozici předsedkyně Řídící komise pro Čechy a z ní plynoucí funkce členky výkonného výboru fotbalové asociace. Že to byla její jediná možnost a že měla přijít o něco dřív, berme jako samozřejmost.

Hlavním důvodem není to, že je dlouholetou životní partnerkou Romana Berbra. Nýbrž ta skutečnost, že značná část vyšetřovaných korupčních událostí probíhala v jejím revíru – tedy v nižších českých soutěžích. I kdyby o nich nevěděla – a teď se asi usmíváte – politická odpovědnost jde jednoznačně za ní.

I když to, že je dlouholetou partnerkou Romana Berbra, není hlavním důvodem pro odstoupení, stále to zůstává důvodem důležitým. I kdyby o vyšetřovaných záležitostech nevěděla – a teď se asi usmíváte – osobní odpovědnost jde za ní.

Předseda asociace Martin Malík na její obhajobu prohlásil, že vzhledem ke svým funkcím v komisích rozhodčích UEFA a FIFA tráví sedmdesát procent roku, na dny to vychází na 255, v zahraničí. To neobstojí. Jednak ji to neomlouvá, jednak se nabízí námitka, zda právě taková osoba je v tu chvíli tou správnou pro řízení fotbalu někde v dalekých Čechách. Není, což bylo pochopitelně jasné a zároveň neprůstřelné už před vypuknutím případu.

Teď už je to minulost, Damková už v českém fotbale nezastává žádnou funkci. V tom evropském a světovém ovšem ano. Nadále sedí v prestižních komisích rozhodčích UEFA a FIFA a nepřekvapí, že právě členství v nich je pro ni důležitější.

Přičemž ani tady si nemůže být jista, že ji aféra nepřinese problémy, byť její pozice byla pevná. UEFA ani FIFA nejsou souborem neposkvrněných, ovšem aktuální česká kauza má svou sílu a přejít ji bez povšimnutí, to nejde. Ve finále to může být i vítaná možnost, jak ukázat morální výšku.

Případné sbohem z velkého fotbalu – kde i za pomoci vlivu Romana Berbra – dosáhla na české poměry mimořádné kariéry, by pro Dagmar Damkovou znamenalo naprostou profesní ránu, protože právě tomuto snažení obětovala i svůj soukromý život.

Ovšem, může si za to sama.