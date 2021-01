ŠKODA toho pokrytectví kolem odebraného MS v Bělorusku

Verdikt mezinárodního hokeje ale bude, už je, oslavován jako vítězství boje za lidská práva. I Škoda Auto, hlavní sponzor, pohrozila odstoupením od smlouvy kvůli porušování lidských práv. To mi přijde jako pokrytectví.

Ano, současné represe proti obyvatelstvu jsou samozřejmě odsouzeníhodné a podezření na zfalšované volby dosud nejsilnější, ale zeptám se: Je situace v principu odlišná od 19. května 2017, kdy IIHF prezidentu Alexandru Lukašenkovi šampionát přiklepla?

Nemyslím. Země dlouhodobě šlape na občanská práva, pronásleduje opozici. Vždyť prezident je u moci od roku 1994 a protesty desítek tisíc lidí proti jeho znovuzvolení probíhaly v Minsku v letech 1996, 2001, 2006 a 2010. Vždy následovalo rozehnání policií a zatčení předáků opozice.

Nebo-li, ti, co se teď vztekají, se měli vztekat už tři a půl roku. Škoda, že to neudělali. Víc by se jim dalo věřit, co říkají. Teď to skoro vypadá, že se, když už fakt přituhuje, akorát začínají bát o své jméno.

Největší logiku dává, že hokej neměl vůbec pořadatelství této zemi dát. Ale, na druhou stranu, bylo třeba dobře, že socialistické Československo s politickými vězni od Ostravy po Bory pořádalo hokejový šampionát v roce 1985? Toť otázka…

Pod čarou podotýkám, že příští rok se konají dvě zcela zásadní akce sportovního světa. Nejprve v únoru zimní olympijské hry. V Číně. Koncem roku mistrovství světa ve fotbale. V Kataru.

Katar se podobá Bělorusku s tou výhradou, že tam se svými středověkými metodami netají, jsou součástí oficiální státní doktríny, kde hlavní oporou pro legislativu je právo šaría. Znáte to. Bičování za alkohol, za rouhání sedm let, za cizoložství až smrt, za odpadnutí od víry taky smrt.

Čína už sedí jako Bělorusko na hrnec, domlácení protestující v Hongkongu souhlasí.

Kolik z nás si myslí, že oba megapodniky nakonec změní pořadatele?

A jak se vám líbila právě skončená Rallye Dakar v Saúdské Arábii?