Potvrzeno! MS v hokeji nebude v Bělorusku, o dějišti se rozhodne

Odebrání pořadatelství se dalo očekávat. Během uplynulého víkendu hlavní sponzor Škoda Auto a další partneři vyhlásili, že šampionát nebudou sponzorovat, pokud zůstane v Bělorusku. IIHF tlaku podlehla. Ačkoliv její šéf René Fasel dlouho vyhlašoval, že politika do sportu nepatří.

Na pondělním jednání rady IIHF bylo rozhodnuto, že v Minsku se na přelomu května a června 2021 konat mistrovství světa nebude. Oficiální důvod? Problém s bezpečností, federace použila jeden ze svých předpisů, který jí umožňuje odebrat pořadatelství z důvodů obav o bezpečnost a svobodu účastníků.

„Je politováníhodné, že musíme zrušit společné pořadatelství Minsku a Rigy. Snažili jsme se zasadit o to, aby mistrovství světa posloužilo jako nástroj usmíření, který by pomohl uklidnit společensko-politické problémy, které v Bělorusku nyní mají, a najít tak pozitivní cestu vpřed,“ uvedl na webu IIHF prezident René Fasel.

„A i když se Rada IIHF domnívá, že by mistrovství světa nemělo být žádným způsobem využíváno k politické propagaci, uznala, že pořádání této akce v Minsku by nebylo vhodné, pokud by bylo třeba řešit větší problémy ohledně bezpečnosti týmů, diváků a funkcionářů,“ dodal Fasel.

„Vzhledem k vývoji situace se takové rozhodnutí dalo očekávat,“ uvedl v tiskové zprávě svazu prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Je dobře, že k němu vedení IIHF přistoupilo a ukončilo diskuse. Co nejdříve by mělo být přijato i rozhodnutí o nové podobě šampionátu, protože jak federaci, tak pořadatele čeká při jeho přípravě za stávajících podmínek a omezení spousta práce.“

Na dalším jednání bude Rada IIHF řešit místo konání. V úvahu zůstává, že celý šampionát připadne Lotyšsku. V minulých týdnech se mluvilo také o Slovensku či Dánsku. Mezinárodní hokejová federace chce mít jasno do konce ledna.