Portugalská penalta? Franěk by takový omyl neudělal. Aneb zmatky s VARem

BLOG ONDŘEJE ŠKVORA | Video mělo přinést do fotbalu vyšší spravedlnost. Zčásti to platí, zčásti jí naopak podráží nohy. Ty druhé případy pak bolí o to víc. Tím spíš, když se dějÍ i na mistrovství světa, kde mají rozhodovat jenom ti nejlepší.

Asi nekřiklavější příklad zatím přineslo pondělní utkání Portugalsko–Uruguay (2:0).

V poslední minutě řádné hrací doby si Bruno Fernandes prohodil balon mezi nohama José Giméneze, a ten, jak padal, se ho za zády dotknul rukou.

Podle pravidel to nedovelené hraní rukou není. V nich se v části Hra rukou, odstavec 12.15, píše: „Za hraní rukou nebude rozhodčí považovat např.: Hráč padá na zem nebo vstává ze země, přičemž ruku použije jako podpěru těla.“

Můžeme si myslet, že ta pravidla jsou špatná a jejich tvůrci mimozemšťané, ale taková dnes platí. Před pár lety to bylo jinak a za pár let to asi zase bude jinak, jenže to není podstatné.

Giménez nehrál v rozporu s pravidly.

Íránský rozhodčí Alireza Faghani mlčel. Buď situaci neviděl, nebo usoudil, že k zásahu není důvod. Jeho kolega u videa, Abdullah Al Marri z Kataru, si myslel opak. To je první chyba. Hlavního přiměl k přezkumu, který skončil nařízením pokutového kopu. To je druhá chyba.

Aby bylo jasno, o čem se tu bavíme – tady nejde o šedou situaci, jichž ve fotbale je a bude spousta. Jedná se o černobílou pravidlovou záležitost. A dva rozhodčí delegovaní na mistrovství světa to nevidí a nevědí.

Nebyl to ostatně na mistrovství první případ, kdy se video pustilo do prostoru, který mu nepřísluší. Podobně se kanadský videorozhodčí Drew Fischer rozhodl chybně intervenovat v utkání Polsko–Saúdská Arábie (2:0), načež brazilský hlavní Wilton Sampaio nařídil penaltu. Tu však poražení neproměnili.

Pavel Franěk, nedávno hrubě chybující v případu Chorého hlavičky do Sörensena, by především v případě uruguayské ruky takový omyl neudělal. Ukazuje se tedy, že VAR a jeho zařazení do fotbalu je všeobecným problémem.

Radek Příhoda a jeho komise se dost možná i zaradují. Lidsky pochopitelně (si) řeknou: „Vidíte, dokonce i na mistrovství světa v tom mají binec. Tak neukazujte prstem jenom na nás.“ A budou mít pravdu.

Proč to tak je? Důvodů by bylo víc, nabízí se teď dva hlavní. Jeden obecnější, druhý ryze aktuální.

Ten obecnější spočívá v tom, že fanoušci i novináři si VAR až zbožštili, věřili v konec chyb ze strany rozhodčích. Jenže lidský faktor do něho promlouvá víc, než se čekalo. Muselo to tak ale být, protože hranice mezi intervencí Ano, či Ne se nedá vždy jasně nakreslit. Navíc fotbalová veřejnost nikdy, opravdu nikdy ve většině nepochopí, že i když je něco faul, ještě to nemusí být na přezkum…

Pro Příhodovu komisi je po podzimním videozmatku v české lize průběh šampionátu dalším důvodem a zároveň také šikovnou příležitostí, aby nově a přesně nastavila užívání VARu. Směr je jediný možný, a sice ten úplně původní, s nímž video do fotbalu vstupovalo: Intervence pouze ve výjimečných, očividných až skandálních případech. Jinak to nechte na rozhodčích.

A teď ten aktuální důvod. Asi si pamatujeme, jak loni na EURO sudí nestačili přijímat chválu. Může za to kvalita. Hráčů, protože evropské týmy jsou technicky zdatnější a dopouštějí se méně faulů. Ale hlavně rozhodčích. Pískali výhradně evropští a jejich výkonnost, vyšlechtěná v elitních soutěžích a Lize mistrů, převyšuje umění kolegů ze zbytku světa.

Tak to je a v dohledné budoucnosti i zůstane.

Doufejme, že vyřazovací boje dostanou pod píšťalku ti nejlepší a FIFA opustí pravidlo, podle něhož utkání rozhoduje sudí z jiného kontinentu, než pocházejí oba soupeři. A ještě víc doufejme, že od jara skončí český fotbalový videostop.