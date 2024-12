Bárta je schopný muž. Nikoli však šéf FAČR. Krok může pomoci Fouskovi

KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Tomáš Bárta si řekl, že to zkusí dotáhnout až na předsedu fotbalové asociace. Přesnější výklad ovšem zní: Tomáš Bárta nakonec souhlasil s nápadem jiných, aby kandidoval na prvního muže fotbalu.

Současný výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace má ve fotbale respekt. Především profesionální kluby si cení jeho vyjednávacích schopností, jeho znalosti řádů. Navíc je vysoce loajální, což je chvályhodná vlastnost. Bývalý šéf disciplinární komise Richard Baček o něm řekl: „Vyzdvihl bych, a snad to nebude polibek smrti, šéfa ligy Tomáše Bártu. To je člověk naprosto na svém místě. Rozumí fotbalu, pravidlům, řádům.“

Přesto si troufám říct, že se na předsedu celé asociace nehodí. Je to totiž člověk, který se až bolestně vyhýbá jakýmkoli třenicím či konfliktům.

Zlé jazyky dokonce říkají: Když je problém, Tomáš se zamyká v kanceláři a vypíná telefon.

Na dokreslení: ještě v době, kdy LFA měla jinou funkcionářskou strukturu, se o něm mluvilo jako o jejím možném předsedovi. On to však naprosto zásadně odmítal. Se změnou stanov kývnul na pozici výkonného ředitele, což je oproti předsedovi poměrně rozdíl.

Proto teď překvapí, že se hlásí o pozici, která co do manažerské náročnosti nejméně o řád výš.

Vysvětlení se asi nabízí poměrně jednoduché. Ti, co fakticky řídí ligu, tedy majitelé či zástupci silných klubů, se rozhodli nominovat svého člověka. Pochopitelně, protože další čtyřletka Petra Fouska je docela děsí.

Bavíme se tu o Slavii, Plzni, Baníku a také Spartě. Převedeno do masa a kostí o Jaroslavu Tvrdíkovi, Adolfu Šádkovi, Václavu Brabcovi a Františku Čuprovi. Za Spartu tedy nikoli o Dušanu Svobodovi, který by preferoval spíš Rudolfa Blažka, šéfa třetiligového Motorletu s bohatou zkušeností z pražské politiky. Ten už vyhlásil, že do voleb půjde, byť výslovně nezmínil nejvyšší místo. Obešel si ovšem vlivné hráče a získal jejich podporu.

Ta se ovšem nyní, zdá se, přelila právě k Bártovi. Ten má z pohledu velkých klubů jasnou výhodu. Byl by vzhledem ke své povaze tvárnější, více by se jimi nechal přesvědčit.