Boj o šéfa FAČR: Nepodceňujte Fouska. Určitě není kandidátem do počtu

KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Na první dobrou to vypadá, že šance Petra Fouska na opětovné zvolení do čela českého fotbalu nejsou veliké. Jenže historie ukazuje, že tento pán volby svým způsobem umí a jeho zákulisní sílu se nevyplatí podceňovat.

Fousek se zatím ucházel o nejvyšší místo třikrát. Nejprve v červnu 2017. To sice nezvítězil v pravém slova smyslu, ale povedlo se mu zablokovat zvolení protikandidáta Martina Malíka tím, že přesvědčivě ovládl Moravu. Víc tehdy proti Berbrovým Čechám dosáhnout nemohl.

Pak v prosinci téhož roku. To s Malíkem prohrál, ale ve velmi specifických kulisách, kdy nezvolení předsedy znamenalo těžkou konfrontaci s UEFA a FIFA, takže Morava uhnula Romanu Berbrovi, aby případně nepřišla o existenci své komory.

Potřetí v roce 2021. Karel Poborský, jeho sok, to měl spočítané na nějakých 130 hlasů, tedy na hodně pohodlnou většinu, ale vyhrál právě Fousek se 106 hlasy, především díky velké podpoře na Moravě.

Zopakujme si tedy, že Fouska nelze podceňovat. Na druhou stranu, táhne si s sebou čtyři roky předsedování, během kterých sympatie spíš poztrácel. Stačí si přečíst volební online na iSport.cz. V něm nově zvolení šéfové okresů odpovídají, koho budou v květnu volit. Povětšinou ještě nevědí, ovšem dobrá polovina z nich má jasno v tom, že to nebude Petr Fousek.

Fouskovi může pomoct skadba soupeřů

Důvod? Předseda prý směrem k výkonnostnímu fotbalu sliboval, avšak nekonal. Okresních delegátů přitom bude na valné hromadě 76, což je víc než třetina všech hlasů. U krajů, tedy dalších čtrnácti volitelů, to může být z logiky věci obdobné.

Pak jsou tu profesionální ligy se svými 32 delegáty. Jejich vypovídající vzorek sice nemáme, ale Fousek se jistě nemůže opřít o podporu silné čtyřky, která svou vůli – ať už ztělesněnou Bártou, Blažkem nebo třeba i Trundou – určitě bude chtít přenést i na další hlasující.

Ale zase a potřetí, Fouska nelze odepsat. Určitě nejde do volby jenom srdcem, používá i kalkulačku a do úplně prohrané bitvy by se nehnal. Byť pravděpodobně také na Moravě ztratil, dost hlasů od tamějších delegátů posbírá.

Pomoci mu může i skladba jeho soupeřů. Výkonnostní fotbal, který tvoří na valné hromadě většinu, nemusí chtít do čela asociace osoby úzce spojené s ligou, tedy Tomáše Bártu a Davida Trundu. Zvlášť v době, kdy liga bude mít ve výkonném výboru tři namísto dosavadních dvou členů a plzeňský Adolf Šádek se třeba stane místopředsedou, potažmo teplický Rudolf Řepka opět členem za Čechy.

Fouskův úspěch si umí představit i končící místopředseda Jan Richter. „Síly budou roztříštěné a třeba zvítězí názor: Petra známe, nic extra nepokazil, budeme ho volit. Čím víc bude kandidátů, tím má větší šanci,“ říká.

Petr Fousek, navzdory nepřesvědčivému a výsostně fouskovskému předsedování, určitě není kandidátem do počtu.