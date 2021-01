Voras? Někde mezi Pastou a Krejčím. I já v Devils musel táhnout jiné kluky

Kuba Voráček se v minulém týdnu přehoupl přes hranici sedmi set bodů. To už je pěkná cifra… Pamatuju si, jak mi jednou říkal, že se chce dotáhnout co nejblíže mým číslům. Dotahuje se, dotahuje. A boduje pravidelně, zapisuje bod na zápas. Je vidět, že Voras si jede dál to svoje a že Philadelphia má kvalitní mančaft, který může myslet vysoko. Když ještě posílí v obraně a dodá týmu zkušenost se zápasy play off, může to být hodně zajímavé.