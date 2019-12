Hokejové MeToo odšpuntoval Babcock. Ale některé případy jsou až zarážející | iSport.cz

Není to tak, že by střídačky NHL ovládali samí neurvalí egocentrici a ponižování hráčů bylo záležitostí výhradně zámořské ligy. Děje se to i jinde. Ale dnešní doba, nálady a normy umožňují o takových tématech mluvit. V NHL se tak protrhla hráz s případy podobnými kampani #Me Too. Já taky, sbal si saky paky. Jen tady nejde o údajné obtěžování, nýbrž respekt a slušné chování.