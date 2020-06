Hokejové Guantánamo. Dost hráčů z NHL nemá radost z toho, co je čeká | iSport.cz

Chystaný návrat do práce však dostává trhliny. Pořád je málo informací, nikdo pořádně neví, co a jak bude. Ven prosakují převážně pochvalné řeči, jak se kdo nemůže dočkat.

Přesto je znát, že dost hráčů nemetá kozelce radostí z toho, co je čeká, až je kluby NHL znovu povolají do zbraně.

Roman Polák nedávno nahlas pojmenoval, co vadí spoustě jiných hráčů. Jen o tom mluvili buď opatrně a v náznacích, nebo vůbec. Českému bekovi končí v Dallasu smlouva, po čtrnácti letech se do zámoří už nechce vracet, i když načatou sezonu by ještě dohrát měl. Ale nelíbí se mu vidina života v bublině uzavřeného kampusu hotelů a hal, kde by hráči měli přebývat stranou okolního světa, své blízké mohli vidět jen na Skypu a nepotkávali jiné lidi, než zase jen svoje spoluhráče, trenéry, maséry a obsluhující personál. Polák to trefně přirovnal k pětihvězdičkovému vězení. Luxusní hotel není sovětský gulag. Bylo by to něco jako fešácké Guantánamo.

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc a sleva na elektroniku >>>

Znepokojení zavládlo taky kvůli tomu, že by se začalo rovnou ostrými duely play off. Hrozí, že hokejisté si po dlouhé přestávce snáz přivodí zranění. Týmy přiberou i hráče z farem, takže ještě víc hráčů stráví čas v izolaci jen tak, že se budou udržovat v kondici a vysedávat v press boxu.

NHL se má dohrát vyřazovacím systémem na určených místech za účasti celkem 24 týmů. Šéf ligy Gary Bettman ujišťoval, že to bude play off jako každé jiné.