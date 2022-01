Dědkové, proberte se? Hokej přece maká do roztrhání těla

Český hokej v úterý oznámil, že výkonný výbor schválil úpravy provedené v historickém přehledu oficiálních reprezentačních utkání. Ještě se ukáže, co přinese tohle bodnutí vidlí do díla, jež započal a z velké části vytvořil dlouholetý hráč a trenér a průkopnický badatel Karel Gut. Třeba jak přehází počty startů jednotlivých hráčů. Ale to je v tuto chvíli vedlejší. Hokej má úplně jiné problémy.

Důvod, proč byl soupis se štemplem oficiálního, a tedy jediného správného seznamu zveřejněn právě teď, je však jasný. Podle něj dosud sehrála reprezentace 1993 oficiálních utkání. Jubilejní, dvoutisící střetnutí by tedy mohlo přijít v závěru olympijského turnaje v Pekingu, nebo v některém z přípravných utkání v dubnu 2022. Důvod k oslavám navíc. Bez ohledu na výsledek pod pěti kruhy.

Od listopadu platí, že na zápasy či kulturní představení smí do hlediště maximálně tisíc očkovaných diváků, a to bez ohledu na rozdílnou kapacitu a na to, že v obchodních centrech se při dodržování určitých opatření nakupovat může a v jiných zemích se restrikce na diváky nevztahují, anebo jen po omezenou a nejnutnější dobu. Jinde se snaží dělat všechno, aby těžkou dobu přežili pokud možno v co nejlepší kondici. I české kluby vyčíslují ztráty, které s každým zápasem sehraným v komorním prostředí stoupají do milionů. Zisky ze vstupného a další příjmy od fanoušků s tím spojené veškeré žádné. Do toho český svaz oznamuje, že schválil revizi reprezentačních zápasů.

Šéf pardubického Dynama Petr Dědek vyzval, aby se opatření přehodnotila, a vybídl Český hokej, ať už něco dělá a brání svůj sport. Přesně pojmenoval to, co ostatní vědí, tiše s ním souhlasí, jen to neřeknou. Svazu realita jaksi uniká. Po kritice se ohání jak alergik při náletu vosy. Petr Dědek si jako majitel může tvrdit, co chce. Kdyby se neozval, ostatní by mlčeli dál. V hokeji je poměrně nový. Možná žije v přesvědčení, že se mu podaří s něčím pohnout. Dědkové, proberte se! Někdo si jeho jednání vykládá jako nátlak.

Prezident svazu Tomáš Král se po nuceném estébáckém coming outu moc neukazuje. Asi taky trochu uklízí, aby bylo čisto, než se stáhne víc do zákulisí. Místopředseda Petr Bříza má teď zase coby druhý muž IIHF starosti hlavně s olympiádou. O dalším bossovi Liboru Zábranském nebylo slechu. V den, kdy se Dědek na ožehavé téma vyjádřil pro deník Sport, byla Národní sportovní agentuře ze svazu odeslána urgence týkající se nesouhlasu se snížením počtu návštěvníků a efektivnějšího využití kapacit stadionů. Zároveň proběhla online schůzka vedení APK s NSA, která sport zastupuje při jednáních s vládou. Dřívější termín údajně nebyl možný. Časová shoda událostí čistě náhodná… Jaká nečinnost? Makáme do roztrhání těla.

Dospělým hráčům nemůžete vštěpovat, jak se před brankou postavit na trojnožku a držet hokejku na ledě, když za zády vám umírá budoucnost a jako majitel musíte dělat stojky, aby ještě vypadl zlaťák. Do toho vám z hokejového nebe spadne vzkaz, že při inventuře mezistátních zápasů bylo vyřazeno pár utkání z předválečné doby. Brit Harry Bate, Kanaďané Stephen Beda a Mike Buckna, který měl slovenské kořeny, nesplňovali podmínku státní příslušnosti a zmizí ze seznamu reprezentantů. Byla jiná doba, platila jiná pravidla, dobrá. Třeba někdo ještě navrhne, ať jim za neoprávněný start dodatečně napaří flastr.