Dědek vyzývá vládu, ať nebere sport jako rukojmí: Jinak tady pochcípeme

Kde vidíte ve vládních nařízeních největší problém?

„V první řadě chci říct, že nejsem proti očkování, sám jsem si nechal dát v prosinci třetí dávku. Ale vadí mi, že očkovaní lidé jsou omezováni. Obchodní dům, kam přijde dva tisíce lidí, neomezuje nikdo. Proč sport trpí a omezovaný je? Jaký k tomu má kdo důvod? Proč si ho politici berou jako rukojmí?“

V prosinci, když jste prosazoval, ať se uspořádá zápas pod širým nebem, byl jste poměrně optimistický, že se vedou jednání a povede se domluvit s vládou výjimku. Už nejste?

„Na tomhle je dokonale vidět, že problémem celého sportu je, jak nám chybí ministr sportu. Pan Jansta navrhoval, ať vznikne, nevzniklo. Kultura své ministerstvo má, sport ne. Vyzývám představitele svazu, konkrétně prezidenta pana Krále, ať se současnou situací něco dělá. A pokud chce strkat hlavu do písku, má tři viceprezidenty Břízu, Zábranského a Pavlíka, ať pracují oni. Vždyť jde o celý sport a tohle neustále škrcení bude mít jednou velké následky. Nebavím se o tom, že sport dostane finanční ránu, teď neřeším vůbec náhrady. Jen opravdu nechápu, jak chce stát motivovat lidi k očkování, když je stejně vláda omezuje. V Americe mají nárůsty nakažených, ale v NHL vidíte plný stadion. Pokud jste očkovaní, scházejte se.“

Ano ve Spojených státech to tak je, na druhou stranu, v Kanadě se taky teď hrálo bez fanoušků.

„Hrálo, ale ve většině věcí si bereme za vzor Spojené státy, tak to tak mějme i teď. Tohle je za mě i na žalobu k ústavnímu soudu, jsem třikrát očkovaný a nemůžu si koupit vstupenku na stadion.“

Divíte se, že pořád platí pravidlo, že do haly pro 10 tisíc fanoušků jich smí tisíc a současně stejný počet se může nacpat i do haly pro 800 lidí?

„To je právě ono, naprosto nesmyslné nařízení. Byl bych rád, aby ministr zdravotnictví a představitelé svazu tuhle věc řešili a následně přehodnotili. Srovnejte si návštěvu sportu a obchodního domu. Je to přeci úplně ta samá věc, lidi jsou v uzavřeném prostoru, blízko u sebe, jsou tam několik hodin. V obchoďáku stojí v bufetech, ve frontách. A hlavně, tam nemusíte mít žádné očkování. Když se chcete jít podívat na sport, tak musíte mít očkování, což beru, ale pustí se tam jen tisíc lidí.“

Beru, tady logika hodně kulhá.

„Vyzývám za celý hokej vládu, aby tenhle nesmysl přehodnotila. Očkování schvaluju, když bude potřeba, půjdu klidně i počtvrté. Proč ne? Myslím, že je to správné. Ale nechci být omezovaný a nechci, aby byl omezovaný sport.“

Milan Hnilička za svaz ale mluví s Národní sportovní agenturou. Podle vyjádření svazu probíhá i komunikace s ministerstvy, do kterého vstupuje i Tomáš Král. Z vašeho pohledu se snaží málo?

„Dá se to tak říct. Jsem majitelem klubu, žádnou informaci, jak probíhají jednání, nemám. Veřejnost žádnou informaci nemá. Všude je ticho, jen si můžu přečíst, jak nás budou vládní nařízení dál omezovat. Přitom Česká republika nemá nijak dramatický nárůst nových případů covidu, abychom museli drtit sport. Politici evidentně nevědí, co mají dělat, tak jsme jako rukojmí my. Sport je základem společnosti, pokud ho nebudeme podporovat, nepomůžeme mu, tak sportoviště zkrachují. Vždyť naše země má jeden z nejhorších ukazatelů nárůstu obezity, v době covidu se to ještě zhoršilo. Tahle omezení mají dopad na celou základnu sportu.“

A teď se bojíte, že přijde za chvíli další nařízení, že na zimák může jen tisíc lidí, kteří mají ale ještě třetí dávku?

„Ten tisíc lidí mi vyloženě vadí. Vláda vyzývá ke třetímu očkování, fajn. Ale s jakými operuje čísly? Pokud řekne, že když tady bude přes 30 tisíc nakažených za den, na sport a kulturu může maximálně tisíc očkovaných, beru. Jenže my tady máme 2 tisíce pozitivních případů denně. Do kdy tohle nařízení platí? Nemáme tady jediné datum, harmonogram. Kluby pochcípou, je potřeba si uvědomovat, že celkově v Česku zaměstnávají tisíce lidí, taky tvoříme HDP. Tady všichni kašlou na podávání informace, takhle se nedá pracovat, když neexistuje plán. Jak si máme něco plánovat my? Takhle vyspělá společnost s vyspělou ekonomikou nefungují.“

Řešením pak ani nejsou kompenzace, kdy stát musí jen škrtat své investice a přesouvat peníze na sanování škod?

„Souhlasím, nejsou. Ale pokud by toto omezení mělo trvat dlouhodobě? Bez kompenzací dojde ke kolapsu celého sportu, což si na triko nevezme žádná vláda. Kompenzace ale dávám teď pod čáru. Naší prioritou je, aby chodili lidi na stadiony. Chceme vědět kdy, za jakých podmínek. Ať platí od nějakého data, že na stadion může jen ten, kdo má třetí očkování, ale ať je tady takových lidí 7 tisíc, prostě každý, kdo si koupí vstupenky. Ministr zdravotnictví moc dobře ví, že sport pomáhá společnosti, aby byla zdravá. Pokud se bude sport dál škrtit, postupně se to ukáže i na lidech, nesportujete, víc zatěžujete zdravotní systém. Pokud budou kluby a spolky krachovat, tak tohle hrozí. On tomu musí jít naproti, samozřejmě naši představitelé na svazu taky.“

Zaráží mě, že kluby nemají ze svazu žádné informace, co se děje, jaké jsou další postupy, co vás čeká...

„Pro mě strkají hlavu do písku. Viceprezidentem svazu je i chytrý pan Zábranský z Brna. Vždycky vyskočí, zkritizuje Pešána, Hadamczika , Vrbatu, Lenera , koho se mu zachce. Teď by měl být vidět, pracovat, místo toho je jako viceprezident schovaný v Brně, pro hokej nedělá vůbec nic. Zábranský vystoupí, když potřebuje podpořit estébáka Krále, ale aby plnil svoji funkci ve výkonném výboru a fungoval jako viceprezident svazu? Nevíte o něm. Vadí mi to.“

Svaz podle vás pro hokej nedělá dost?

„Král na to už kašle. Ale jasně, tak ať dělají jeho viceprezidenti. Nechtějí, aby se v létě volil nový prezident svazu, chtějí si dva roky řídit svaz sami. Jestli takhle budou Bříza, Pavlík a Zábranský řídit svaz ale dál, no tak to potěš. Ať teď stojí v řadě na vládě a bojují za hokej. Zatím jsem tam neviděl ani jednoho.“