Tygří krev rozproudil komparzista, Indiáni byli z poražených nejblíž

BLOG PAVLA BÁRTY | Mělo to být v podání Liberce zkrácené řízení. Rychlý proces. Dopadne to 3:0, Plzeň urve v předkole maximálně jeden zápas. Jenže bum, prásk! Vyklubala se z toho nejdelší série ze všech. Dokonce skončila nejpozději. Indiáni proti Bílým Tygrům měli být bez šance. Nikdo jim nevěřil. Jen oni sami sobě. Nakonec celou sérii rozhodl až gól v prodloužení pátého zápasu.

Po základní části přitom vypadali Západočeši na ručník. V úvodní části rozhodujícího duelu na něj byl zralý navenek sebejistý celek z Podještědí. V polovině první třetiny 0:3, vyhlášen stav nouze. Jakkoli z hráčů i jejich blízkého okolí ještě po výprasku 0:6 ve druhém zápase nadále sálalo neochvějné přesvědčení, že se vlastně nic moc neděje, už po plzeňských odvetách bylo fuč.

Většina největších šelem z liberecké hokejové ZOO zůstávala za očekáváním. Aspoň v kontrastu k srdnatým bojovníkům ze západu vypadaly, jako by spíš měly v žilách rybí krev. V play off už to tak chodí, že se klíčové role kolikrát chopí komparzisté ze čtvrté lajny.

Jeden z nich, Adam Dlouhý v pátém duelu leklé Tygry dvěma trefami zase rozhýbal. Liberci to možná i trochu usnadnila Plzeň. Ne tím, že nepřidala další góly. Po rychle nabytém trojbrankovém vedení se Škodováci začali hokejem bavit. O náskok nakonec přišli.

Rozhodující bitva začala hodně divoce, ale po vyrovnání opět sklouzla do obvyklého módu. K obezřetnosti, zodpovědnosti, čekání, kdo udělá chybu. Za každý centimetr ledu se těžce platilo. Celá série se nesla v ostrém duchu. Válčilo se na ledě i mimo něj, provázely ji vypjaté emoce.

Nejvíc výhrad a stížností padalo na výkony rozhodčích. Už v první třetině pátého duelu pustili dva hraniční zákroky, které by v základní části museli trestat. Po jednom na každé straně. Ale nechali je být, což ve finále bylo vlastně dobře. Osud série aspoň neurčovali sudí, nýbrž sami hráči. Šťastný koncem pro Liberec, ale Indiáni můžou být hrdí. Ze všech poražených měli k postupu nejblíž.

