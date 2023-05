Česká nominace? Tohle je maximum. Velká smůla Jiříčka i boj o milimetry

KOMENTÁŘ PAVLA BÁRTY | Pánové, koukejte se ukázat. Jste na hraně, komu se zápas povede, může si připsat kladné body navíc. Sestava hráčů na tribuně při posledním zápase Českých her v Brně proti Švýcarsku dávala tušit, koho už trenér Jalonen se svým štábem vidět nepotřebuje. Kubalík, Tomášek, Košťálek, Sedlák, masáž si dával v zákulisí Červenka. Tihle všichni už měli letenky na šampionát v Rize zamluvené. Dost z těch, co vyjeli na led, na tom bylo opačně.

Někteří šli do akce už potřetí v turnaji. Jako Filip Chlapík, jeden z těch, o nichž se zřejmě váhalo do poslední chvíle. V závěrečné přípravě neoslňoval, někdy budil dojem, jako by se zápasy hrály za ranního kuropění. Jalonen to přikládal brzkému konci Ambri ve švýcarské lize, Chlapíka si však dřív proklepl už několikrát. Ale možná až ve svém posledním vystoupení v brněnském šapitó ho přesvědčil. O nominaci usiloval už třikrát. Na čtvrtý pokus se dočkal.

Bijec Daniel Voženílek na rozdíl od Chlapíka nebo Davida Tomáška nemá v reprezentaci tak popsaný rejstřík. Dosud sehrál jen čtyři utkání, ale na podzim zanechal dojem při zápasech ve Švýcarsku a v play off chytil neskutečný lauf. Na stejné vlně se nesl i během víkendu v brněnském Rondu. Je použitelný do všech situací, nad ničím neohrne nos. Jako karlovarský univerzál Ondřej Beránek, který se zaskvěl proti Švédsku. Po vyloučení do konce zápasu proti Švýcarům se mohlo zdát, že nad ním udělají kříž. Nakonec patří k největším překvapením na soupisce.

V posledním utkání na některé hráče padla nervozita. Taky mnohdy hráli v jiných rolích, než na jaké trénovali. Ale nevešli se ani tři členové týmu, který loni získal bronzové medaile. Při posledních škrtech vypadli obránce Jan Ščotka, který jako jediný z vyřazených poslední zápas nehrál, útočník Hynek Zohorna a taky David Jiříček. Toho potkala nehorázná smůla.

Napřed se zranil v přípravě s Rakouskem, sotva se zahojil naražený bok, pochroumal si kotník. Zápas proti Švédsku se mu úplně nepovedl, ale Jalonen ho podpořil. Jiříček může působit jako hokejový gambler, který rád riskuje. Ale možná protože je mužem bez nervů, nebojí se hrát. Trénoval s první přesilovkovou formací, a přestože se pohyboval na hraně, pro tým by byl přínosem. Jeho neúčast je určitě ztráta.

Všichni dostali rovnou šanci. Někteří proklouzli až díky cílové kameře, rozhodovaly milimetry. Výsledkem je rozmanitý soubor, se zastoupením různorodých typů. Filip Chytil ho jistě ještě posílí a dodá mu drajv. V další fázi mu možná dodají další dimenzi ještě David Kämpf a Ondřej Palát, tedy v případě, že by vypadlo Toronto a New Jersey. Dál nic. V týmu nebudou superhvězdy NHL jako David Pastrňák. Ale jiní jsou na tom podobně. Trenér Jalonen přiznal, jak bylo rozhodování těžké, ale věří, že tenhle tým je schopen na mistrovství světa znovu uspět. Co jiného by taky měl vykládat, že? Tohle bylo maximum, jaké se dalo vymáčknout.