Brutál pro Spartu. Zase to nedala, byla moc hodná. Odchod Kassiana? Chyba

KOMENTÁŘ PAVLA BÁRTY | Každý rok národ sparťanů věří. Každý rok končí v prázdnotě. Série jako řemen. Sedm zápasů, v posledním se čtyřikrát prodlužovalo. Skvělý hokej, bitva až do konce. Co víc si přát. Začínalo se v jednu odpoledne, končilo v půl sedmé večer. „Budeme tady klidně do rána, abychom to urvali,“ řekl o jedné z přestávek obránce Michal Kempný.