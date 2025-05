Stodolní v Herningu. Proč je letošní šampionát divácký průšvih? Praha zůstane nedostižná

KOMENTÁŘ PAVLA BÁRTY PŘÍMO Z DÁNSKA | Po loňském hodokvasu přišel těžký náraz. Přitom do Herningu přijel David Pastrňák, do Stockholmu zase Sidney Crosby a Nathan MacKinnon. Ale při některých zápasech si museli připadat divně. Kde to jsme? Jako by se spletli v místě a čase. „Nevím, proč dávají mistrovství světa do míst, kde nechodí na hokej fanoušci a nezajímá je to,“ řekl rozčarovaný Pastrňák po zápase s Maďarskem.