Karel Vejmelka. Za posledních 15 let nebyl český brankář za jednu třetinu v takovém ohni střel jako on. První část patřila jemu, šlo na něj 23 střel. Poprvé inkasoval v oslabení z bekhendové dorážky. Pomohly mu i tyčky. Ale vedl si znamenitě, byl pevný jak skála. Jeho vstup do turnaje vzbudil rozpaky. Ve vypjatém duelu vytáhl svůj nejlepší výkon. Měl přes 51 zásahů, ani to nestačilo. Známka 7 z 10.